29 февраля 2024, 14:23
Путин побил свой рекорд продолжительности выступления с посланием Федеральному собранию
Путин побил рекорд по продолжительности послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин побил собственный рекорд по продолжительности выступления с посланием Федеральному собранию. Оно продлилось два часа шесть минут.
В 2018 году его обращение длилось час 55 минут. В 2023 году послание продолжалось час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации.
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В ходе послания Путин затронул многие вопросы экономики, бюджета, инфраструктуры, армии и социальной сферы.
Глава государства также утвердил новые социальные проекты и заявил, что правительству необходимо принять их до конца 2024 года.
Кроме того, Путин утвердил новые меры поддержки для участников специальной операции на Украине. Они смогут взять ипотечный кредит со ставкой в 2% годовых.
Президент подчеркивал, что одной из самых главных проблем остаются низкие доходы россиян, правительство ведет постоянную борьбу с этим явлением.
Россия
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2024
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