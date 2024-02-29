Власть 29 февраля 2024, 14:23 Путин побил свой рекорд продолжительности выступления с посланием Федеральному собранию Путин побил рекорд по продолжительности послания Федеральному собранию РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин побил собственный рекорд по продолжительности выступления с посланием Федеральному собранию. Оно продлилось два часа шесть минут.

В 2018 году его обращение длилось час 55 минут. В 2023 году послание продолжалось час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации.

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В ходе послания Путин затронул многие вопросы экономики, бюджета, инфраструктуры, армии и социальной сферы.

Глава государства также утвердил новые социальные проекты и заявил, что правительству необходимо принять их до конца 2024 года.

Кроме того, Путин утвердил новые меры поддержки для участников специальной операции на Украине. Они смогут взять ипотечный кредит со ставкой в 2% годовых.

Президент подчеркивал, что одной из самых главных проблем остаются низкие доходы россиян, правительство ведет постоянную борьбу с этим явлением.