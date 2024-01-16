16 января 2024, 12:56
Маткапитал проиндексируют с 1 февраля по фактической инфляции
Кабмин: маткапитал на первенца проиндексируют до 630,4 тыс. рублей с 1 февраля
Размер маткапитала проиндексируют в России с 1 февраля. После этого выплата составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей — на второго, сообщили в пресс-службе правительства.
Как уточнили в кабмине, родителям, которые уже получили маткапитал при рождении первенца, при рождении второго ребенка положена доплата. Она составляет 202,6 тысячи рублей.
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С 1 февраля этого года размер мат капитала на первого ребенка подрастет на 43,4 тысячи рублей, а на второго ребенка — на 57,4 тысячи рублей, уточнил глава Минтруда Антон Котяков.
В 2023-м, по его словам, средства материнского капитала чаще всего тратили на улучшение жилищных условий. Такой возможностью воспользовались более 677 тысяч родителей.
С 2022 года маткапитал индексируют ежегодно по фактической инфляции.
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