Власть 21 июля 2023, 18:43 Нарушившим закон коллекторам теперь будет грозить до 10 лет тюрьмы

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В Уголовном кодексе России для коллекторов появилась отдельная статья. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Теперь люди, занимающиеся взысканиями просроченной задолженности, будут под постоянным контролем. За угрозы, шантаж или насилие в отношении должника им будет грозить реальный срок. За распространение порочащей информации недоросовестный коллектор может получить до трех лет тюрьмы. А за испорченное имущество или применение опасного насилия можно будет оказаться в колонии на 10 лет.

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