Деньги 25 января 2024, 19:31 МРОТ повысят в России в 2024 году Президент Путин анонсировал существенное повышение МРОТ в 2024 году Pxhere

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В России в 2024 году повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области.

«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен», — подчеркнул российский лидер.

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По его словам, это отразится на всех других выплатах, включая социальные пособия. Реальные доходы россиян и уровень зарплаты выросли по сравнению с предыдущими годами, добавил президент.

С января МРОТ проиндексировали на 18,5% — до 19 242 рублей. Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%. Раньше показатель достигал 42%.

Совет Федерации ранее одобрил закон об увеличении МРОТ. Такое решение позволит увеличить заработные платы как минимум 4,8 миллиона россиян, сообщил сайт kp.ru.

C 1 февраля в России ежегодно начнут индексировать пособия по безработице. При этом правила получения выплаты останутся прежними.