Деньги 14 января 2024, 18:59 Вторая волна индексаций. Как изменятся социальные выплаты и пособия в России с 1 февраля Выплаты на детей и льготные пособия в России проиндексируют с 1 февраля Freepik

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Масштабная индексация социальных выплат в России состоялась 1 января, и следующая уже не за горами. Какие пособия вырастут с 1 февраля и насколько увеличатся суммы, разбирался «360».

Ежегодная индексация выплат в России

Государство каждый год повышает размер социальных выплат, чтобы защитить доходы россиян от роста цен на товары и услуги. В большинстве случаев пособия индексируют на уровень инфляции. В России ежегодно происходит перерасчет заплаты государственных служащих, пенсий, пособий для семей, инвалидов и других выплат.

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С 1 января 2024 году государство повысило на 7,5% размер страховой пенсии по инвалидности и по старости для тех, кто не работает. Индексация коснулась военных с гражданскими выплатами и получателей пособий по потере кормильца. С этой же даты в России на 18,5% увеличился минимальный размер оплаты труда — до 19 242 рублей.

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Повышение выплат для семей с детьми с 1 февраля

Размер материнского капитала за рождение первого ребенка с 1 февраля увеличат до 631 тысячи рублей. А тех, кто не получал деньги после появления первенца на свет, ждет выплата в 834 тысячи рублей за второго ребенка. Индексация ждет и те семьи, которые уже получили материнский капитал и частично его истратили — оставшуюся на счете сумму повысят на 7%.

В 2024 году изменились и условия получения маткапитал: теперь он положен только тем, у кого есть российский паспорт на момент появления ребенка. Еще одно условие — сам новорожденный тоже должен быть гражданином РФ. Но в законе есть исключение для жителей новых регионов страны.

Единовременную выплату по беременности и родам повысят с 383 179 рублей до 565 562 рублей, а при осложнении — до 630 198 рублей. Для тех, кто ждет двойню или тройню, декретные вырастут до 783 708 рублей, сообщил Социальный фонд России.

Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком тоже вырастет с февраля. Для работающих родителей детей до 1,5 года ее увеличат до 49 123 рублей.

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Индексация ежемесячной денежной выплаты: размер НСУ в 2024 году

Выплаты для Героев России и Героев Труда увеличат на 7,5%. На уровень инфляции проиндексируют пособия для ветеранов, бывших несовершеннолетних узников фашизма и тех, кто участвовал в ликвидации последствий техногенных аварий, напомнил РЕН ТВ.

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для людей с инвалидностью тоже повысят на 7,5%. Размер выплаты зависит от того, под какую именно категорию подходят получатели, но проиндексируют ее всем. А если, например, человек имеет инвалидность и является бывшим узником фашизма, то он может выбрать, по какому из оснований получать деньги. Исключения здесь есть для пострадавших от радиации, Героев России и Героев Труда.

РИА «Новости»

В состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ). В него входят медикаменты и специализированное питание для детей с инвалидностью, путевка в санаторий и проезд до места лечения. По желанию каждый получатель Единой денежной выплаты может заменить весь набор или его часть на доплату. С февраля 2024 года ее максимальный размер составит 1547 рублей. Всего ЕДВ в России получают около 15 миллионов человек, отметило издание Ura.ru.

Пособие по нетрудоспособности

Максимальная сумма ежемесячной выплаты по нетрудоспособности для людей со стажем от восьми лет вырастет до 122 808 рублей. Те, кто официально проработал от пяти до восьми лет, смогут получить до 98 246 рублей. А если выслуга меньше, выплата составит до 73 685 рублей. Пособие серьезно увеличится — в 2023 году его максимальный размер при трудовом стаже от восьми лет составлял 83 205 рублей.