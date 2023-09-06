06 сентября 2023, 19:16
Паразиты в организме государства. Почему нужно запретить МФО
Депутат Хамзаев: роль и функции МФО в государстве — паразитирующие
- 01Депутат и член Общественной палаты Султан Хамзаев: микрофинансовые организации давно пора запретить
- 02Юрист Андрей Некрасов: деятельность МФО регулирует закон, но нужно менять подход
- 03Политолог Евгений Змиев: при наличии проблем можно защитить свои права
- 04Независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов: МФО и банки — в одной связке
- 05Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб: это кредиты с заведомо сепарационными рисками
В России вновь предложили запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО). По информации «Известий», такой законопроект готовы внести в Госдуму. Актуальность этой идеи обусловлена социально-экономическим положением жителей страны. Среди позитивных последствий — сокращение выдачи кредитов по чрезвычайно высоким ставкам, а также защита россиян от непосильных финансовых обязательств. Стоит ли избавить Россию от МФО — в материале «360».
Далее — прямая речь собеседников «360».
Депутат и член Общественной палаты Султан Хамзаев: микрофинансовые организации давно пора запретить
Есть несколько моделей, которые могут дать результат. Если после получения микрокредита беспокоят коллекторы, нужно обращаться в правоохранительные органы.
Буквально недавно Госдума приняла закон о коллекторах, в котором их модель поведения жестко отрегламентировали с точки зрения психологической защиты граждан и их здоровья.
Что касается всех микрофинансовых организаций, я считаю, что их роль и функции в государстве, безусловно, паразитирующего характера. Хотя сейчас более-менее их процентные ставки довели до какого-то логического решения. До этого были 1000-кратные проценты, что сейчас запрещено законом.
Мы в целом пониманием, что закредитованность граждан сегодня критически высокая. Это не за один год произошло. Есть люди, у которых по 7-10 кредитов.
Я считаю, что для малоимущих, многодетных семей, родителей-одиночек обязательно должна быть государственная защита — кредитная амнистия.
Работу микрофинансовых организаций давно нужно запретить или ограничить. Вреда от них больше, чем пользы. На их место могут прийти только банки.
Юрист Андрей Некрасов: деятельность МФО регулирует закон, но нужно менять подход
У нас есть мегарегулятор — Центральный банк. Он осуществляет надзор, в том числе за деятельностью микрофинансовых организаций. За ними достаточно неплохо сегодня следят: есть предельная величина процентной ставки и уровень дохода такой организации.
Можно, разумеется, прибегать к помощи финансового омбудсмена в спорных вопросах. Также можно жаловаться на вопиющие нарушения в ЦБ и органы прокуратуры, защищать свои права через суд. Помимо этого, существует организация потребителей, которая отвечает за права.
Говорить о запрете целого вида деятельности можно, но это довольно популистское заявление. Эти организации существуют во многих других странах. Думаю, что это лучше, чем идти к незаконному ростовщику, который вообще не приносит пользу государству — не платит с этого налоги.
Возможно, проблема в более жестком банковском регулировании. Корректнее вести разговор об изменении подхода к совокупному кредитному бремени.
Политолог Евгений Змиев: при наличии проблем можно защитить свои права
Инициатива запретить микрофинансовые организации — чистой воды популизм. Обычно считается, что именно они виноваты, что россияне впадают в кредитные ямы и портят себе репутацию.
Микрофинансовые организации, если туда не ходить, никого не трогают и никак себя не проявляют. Это выбор человека, когда ему срочно нужны деньги. Запрет нецелесообразен, ведь каждый должен самостоятельно планировать бюджет и свои траты.
При наличии любого вопроса или проблемы можно обратиться в Банк России. Регулятор рассмотрит жалобу и примет меры при наличии оснований.
Независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов: МФО и банки — в одной связке
Вгоняют в кредитную яму сначала сами банки. Микрозаймовые организации подбирают тех, кому те отказывают.
Ставки в МФО значительно выше. В этом смысле ситуация нерешаемая, потому что и банки, и микрофинансовые организации работают в одной связке. Конечно, это разные юридические лица, но одна система.
Если МФО запретить, тогда возникает вопрос: куда пойдут эти заемщики? Они либо пойдут еще занимать банки, либо начнут хулиганить. У нас такая история была: во время пандемии: нелегальные мигранты стали нападать на людей в супермаркетах, потому что им было нечего есть.
Здесь то же самое. Если с мигрантами можно локализовать, то микрофинансовые организации занимаются своей деятельностью по всей стране. Основная причина обращения к ним — людям не хватает денег.
Очень часто долги списывают. Списание идет и через банкротство физических лиц. Возможно, [заемные] деньги нужно давать в виде пособий, чтобы люди могли питаться. Либо оставлять эти организации.
Однако МФО — это тоже не благо. Человек, находясь в кредитной кабале, может вести себя асоциально.
Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб: это кредиты с заведомо сепарационными рисками
Я могла бы оправдать МФО только тем, что их деятельность распространена не только в России, но и в других странах. Как показывает практика, множество отказов в кредитно-финансовых организациях вынуждают россиян, у которых плохая кредитная история или недостаточно средств для обеспечения кредита, обращаться именно в МФО.
К сожалению, это сопряжено с повышенными процентными ставками. Нужно отметить, что законодательно сегодня ограничивают верхний порог такой ставки и деятельность коллекторов. Вплоть до уголовного преследования в случае угрозы здоровью заемщика, который не может расплатиться.
Несмотря на то что обращения происходят в критически сложных ситуациях, когда фактически человек отчаялся получить кредит на нормальных условиях, микрозайм становится палочкой-выручалочкой для тех 50% россиян, которые вовремя возвращают кредиты.
Опять же, МФО предоставляют кредиты с заведомо сепарационными рисками. Они увеличивают максимально процент, чтобы компенсировать невозвратные кредиты другой половины заемщиков.
Не могу назвать это чем-то хорошим, но и запретить эту деятельность, если она попадает под законодательство Российской Федерации, пока считаю необоснованным. К сожалению, в большинстве крупных городов мы потеряли возможность обратиться к соседу [за финансовой помощью] до зарплаты.
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