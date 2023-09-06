В России вновь предложили запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО). По информации «Известий», такой законопроект готовы внести в Госдуму. Актуальность этой идеи обусловлена социально-экономическим положением жителей страны. Среди позитивных последствий — сокращение выдачи кредитов по чрезвычайно высоким ставкам, а также защита россиян от непосильных финансовых обязательств. Стоит ли избавить Россию от МФО — в материале «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Депутат и член Общественной палаты Султан Хамзаев: микрофинансовые организации давно пора запретить

Есть несколько моделей, которые могут дать результат. Если после получения микрокредита беспокоят коллекторы, нужно обращаться в правоохранительные органы.

Буквально недавно Госдума приняла закон о коллекторах, в котором их модель поведения жестко отрегламентировали с точки зрения психологической защиты граждан и их здоровья.

Что касается всех микрофинансовых организаций, я считаю, что их роль и функции в государстве, безусловно, паразитирующего характера. Хотя сейчас более-менее их процентные ставки довели до какого-то логического решения. До этого были 1000-кратные проценты, что сейчас запрещено законом.

Мы в целом пониманием, что закредитованность граждан сегодня критически высокая. Это не за один год произошло. Есть люди, у которых по 7-10 кредитов.

Я считаю, что для малоимущих, многодетных семей, родителей-одиночек обязательно должна быть государственная защита — кредитная амнистия.

Работу микрофинансовых организаций давно нужно запретить или ограничить. Вреда от них больше, чем пользы. На их место могут прийти только банки.