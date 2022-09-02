Венгры призвали Европу расширяться на Балканах, а не бороться с Россией. И вот почему
Политолог Орлов: Венгрия хочет вступить в ЕС, чтобы усилить свое влияние на Балканах
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о катастрофическом ослаблении Европы из-за поддержки Украины. Платить за это приходится простым европейцам. Но Венгрия в этом случае преследует исключительно свои интересы
Кризис в Европе
Венгерский политик напомнил о том, что Европу накрыл «разрушительный кризис энергоснабжения». Сийярто подчеркнул, что жители ЕС не несут ответственности за решения своего политического руководства. И тем не менее, именно они вынуждены платить за них, сообщило РИА «Новости».
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Ситуация в Европе, по мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Владимира Орлова, действительно остается плачевной. Из-за поддержки западными политиками украинского кризиса и антироссийских санкций в экономике региона началась серьезная рецессия. Несмотря на это страны Евросоюза планируют отказаться от российских энергоносителей к 2027 году.
«Что будет с Европой, было сказано первыми лицами Америки еще в самом начале российской специальной военной операции. Президент США сказал, что Запад должен ввести санкции против российского газа и нефти, это нанесет урон Европе и подорвет ее экономическое состояние, но ради построения нового мирового порядка по американским правилам они готовы пойти на это», — напомнил Владимир Орлов.
Венгрия хочет в Евросоюз
Петер Сийярто добавил, что «Евросоюзу нужны Западные Балканы», так что объединению стоит сделать своим приоритетом политику расширения, чтобы «снизить давление на безопасность с двух направлений, южного и восточного».
По мнению Владимира Орлова, такое заявление говорит исключительно об «аппетитах» самой Венгрии, которая претендовала на вступление в ЕС. Ранее Сийярто заявлял, что власти страны разочарованы тем, что их не пригласили вступить в объединение наряду с Украиной, Грузией и другими странами, которым предоставили статус кандидатов.
«Венгры прекрасно понимают, что у них есть неосвоенная территория под названием Сербия, а также Македония, Черногория, Хорватия, Босния и так далее», — объяснил политолог.
Орлов добавил, что Венгрия хочет расширить свое влияние в этих областях, так как вне Евросоюза она не имеет веса на международной арене и обладает достаточно скромным экономическим потенциалом.
«Когда Венгрия находится сама по себе, она мало что из себя представляет — и в экономическом, и в политическом, и тем более в военном плане. А если распространить хоть какое-то экономическое влияние на своих соседей, они могут получить дополнительное ВВП», — подчеркнул он.