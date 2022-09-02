Мир 02 сентября 2022, 21:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Венгры призвали Европу расширяться на Балканах, а не бороться с Россией. И вот почему Политолог Орлов: Венгрия хочет вступить в ЕС, чтобы усилить свое влияние на Балканах

Читать 360tv в

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о катастрофическом ослаблении Европы из-за поддержки Украины. Платить за это приходится простым европейцам. Но Венгрия в этом случае преследует исключительно свои интересы

Кризис в Европе

Венгерский политик напомнил о том, что Европу накрыл «разрушительный кризис энергоснабжения». Сийярто подчеркнул, что жители ЕС не несут ответственности за решения своего политического руководства. И тем не менее, именно они вынуждены платить за них, сообщило РИА «Новости».

Реклама

Ситуация в Европе, по мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Владимира Орлова, действительно остается плачевной. Из-за поддержки западными политиками украинского кризиса и антироссийских санкций в экономике региона началась серьезная рецессия. Несмотря на это страны Евросоюза планируют отказаться от российских энергоносителей к 2027 году.

Реклама

Даже западные издания отмечают, что европейцам придется очень дорого за это заплатить. Британские эксперты признали, что Россия может без ущерба для себя отказаться от поставок газа в Европу.

Европейцы уже сталкиваются с негативными последствиями антироссийских санкций: счета на электричество выросли в десятки раз, а предстоящая зима обещает принести еще больше проблем. В Германии, например, люди уже начали закупаться электрическими одеялами, так как сомневаются в том, что смогут позволить себе отапливать собственные дома. Власти в это время советуют своим гражданам озаботиться покупкой теплой одеждой перед наступлением холодов.

В Великобритании родителям сообщили, что дети в школах будут заниматься в верхней одежде, так как температурный режим в помещениях снизят из-за энергетического кризиса. Власти тем временем готовятся к массовым беспорядкам, которые могут начаться из-за катастрофически поднявшихся цен на газ — платежки теперь могут превышать сумму в полторы тысячи фунтов стерлингов (более 110 тысяч рублей).

«Что будет с Европой, было сказано первыми лицами Америки еще в самом начале российской специальной военной операции. Президент США сказал, что Запад должен ввести санкции против российского газа и нефти, это нанесет урон Европе и подорвет ее экономическое состояние, но ради построения нового мирового порядка по американским правилам они готовы пойти на это», — напомнил Владимир Орлов.

Венгрия хочет в Евросоюз

Петер Сийярто добавил, что «Евросоюзу нужны Западные Балканы», так что объединению стоит сделать своим приоритетом политику расширения, чтобы «снизить давление на безопасность с двух направлений, южного и восточного».

По мнению Владимира Орлова, такое заявление говорит исключительно об «аппетитах» самой Венгрии, которая претендовала на вступление в ЕС. Ранее Сийярто заявлял, что власти страны разочарованы тем, что их не пригласили вступить в объединение наряду с Украиной, Грузией и другими странами, которым предоставили статус кандидатов.

«Венгры прекрасно понимают, что у них есть неосвоенная территория под названием Сербия, а также Македония, Черногория, Хорватия, Босния и так далее», — объяснил политолог.

Орлов добавил, что Венгрия хочет расширить свое влияние в этих областях, так как вне Евросоюза она не имеет веса на международной арене и обладает достаточно скромным экономическим потенциалом.

«Когда Венгрия находится сама по себе, она мало что из себя представляет — и в экономическом, и в политическом, и тем более в военном плане. А если распространить хоть какое-то экономическое влияние на своих соседей, они могут получить дополнительное ВВП», — подчеркнул он.

В сложившихся обстоятельствах, добавил политолог, венгерские власти занимают достаточно умеренную позицию в отношении России. В том числе Сийярто заявлял, что предложение Еврокомиссии снизить потребление газа на 15%, чтобы преодолеть энергетический кризис, неосуществимо. Он призывал европейских политиков объективно оценить ситуацию с энергетическим кризисом, а не разбрасываться популистскими заявлениями. Сийярто также говорил о том, что антироссийская политика только вредит Европе и подчеркивал, что Венгрия не собирается отказывать россиянам в визах.

«Венгрия контрастно выделяется на фоне Евросоюза, и порой кажется, что венгерские политики наиболее разумные люди в Европе», — заключил Владимир Орлов.

0 0 0 0 0 0