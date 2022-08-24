Венгрия сообщила, что визовые ограничения для россиян вводить не будет

Венгрия не собирается вводить визовые ограничения для россиян. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передали РИА «Новости».

«Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения», — написал министр в соцсетях по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

При этом Сийярто добавил, что мнения сторон в оценке антироссийских санкций не сошлись. Так, правительство Эстонии собирается инициировать еще один пакет санкций. Глава венгерского МИД даже не стал обсуждать возможности каких-либо санкций. По его словам, они, как соседняя с Украиной страна, за скорейшее установлении мира.

Министр отметил также, что Венгрия полностью зависит от нефти и газа России.

«Энергетические санкции больше вредят Европе, чем России, поэтому их ужесточение будет полностью противоречить здравому смыслу», — заявил он.

Ранее корреспондент Foreign Policy Аманда Коакли рассказал, что власти Польши и Венгрии по-разному отнеслись к проведению Россией спецоперации на Украине, и из-за этого распался их союз. Так, Польша стала одним из самых ярых сторонников Киева и призывает к ужесточению антироссийских санкций и увеличению военной помощи, а Венгрия уклонилась от поддержки Украины, вместо этого сосредоточившись на поддержании хороших отношений с Владимиром Путиным.