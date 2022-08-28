Британия признала, что Россия может не поставлять газ в Европу без вреда для себя

Россия может год не поставлять газ в Европу без каких-либо последствий для себя. Об этом заявил эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич, передало агентство Bloomberg.

«До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», — рассказал специалист.

Пич посчитал, что высокий уровень цен на энергоресурсы позволяет России зарабатывать на продаже газа до 20 миллиардов долларов в квартал даже при сокращении объема поставок.

Ранее автор The Nation Мэри Дежевски заявила, что зима станет настоящим испытанием для стран Евросоюза, которые поддерживают санкции против России. При этом немногие готовы называть вещи своими именами, учитывая инфляцию и нормирование потребления электроэнергии, подчеркнула журналистка. По ее словам, санкции больно ударили по Европе, а Россия уже нашла новые рынки сбыта своих энергоресурсов.