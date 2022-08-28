Руководство британских школ испугалось перспективы замерзнуть зимой

Паника среди директоров школ в Великобритании началась из-за энергетического кризиса в стране. Для учащихся из бедных семей могут закупить свитера, написала газета The Sun.

Руководство школ вынуждено экономить электроэнергию. В отопительный сезон придется снизить температурный режим в классах. Дети будут находиться на занятиях в верхней одежде.

Поскольку среди учеников есть выходцы из малообеспеченных семей, им передадут приобретенные свитера. Ожидается, что больше школьников будут завтракать в учреждениях образования, чтобы сэкономить родительские средства.

До этого газета The Evening Standard порекомендовала конопатить окна и мыть посуду в тазике. Такие советы объясняются необходимостью экономии на фоне роста стоимости ЖКХ из-за кризиса в Британии. Лондон уже готовит меры на случай возможных массовых беспорядков.