Европе предрекли тяжелую зиму из-за энергетического кризиса

Зима станет настоящим испытанием для стран Евросоюза, которые поддерживают санкции против России. Такое мнение высказала автор The Nation Мэри Дежевски.

«Когда близится осень, трудно не заметить, что приближается перекресток, который проверит границы единства Европы, а также ее дальнейшую поддержку Украины», — говорится в материале.

При этом немногие готовы называть вещи своими именами, учитывая инфляцию и нормирование потребления электроэнергии, подчеркнула журналистка. По ее словам, санкции больно ударили по Европе, а Россия уже нашла новые рынки сбыта своих энергоресурсов.

«Если цель состояла в том, чтобы лишить Россию средств, это было неудачно, и большая часть Европы теперь с нетерпением ждет холодной и дорогой зимы», — подытожила Дежевски.

В Великобритании власти готовятся к возможным протестам из-за энергетического кризиса. Из-за резкого роста цен на газ и электричество приходится сократить их потребление. В школах могут снизить температурный режим.