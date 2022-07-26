Глава МИД Венгрии усомнился в возможности снизить потребление газа на 15% в Европе

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто считает неосуществимым предложение Еврокомиссии снизить потребление газа на 15%, чтобы преодолеть энергетический кризис, сообщило РИА «Новости».

Власти Евросоюза надеются, что в период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года страны-участницы смогут сократить потребление энергоресурсов. Это предложение должны обсудить в Брюсселе 27 июля.

«Каждому надо на 15% меньше потреблять газа? Промышленным потребителям? Собственникам квартир? Домовладельцам?», — удивился Сийярто.

По его мнению, европейским властям не стоит обманывать граждан, а честно объяснить ситуацию. Министр подчеркнул, что чрезвычайная ситуация сложилась не в России, против которой вводились санкции, а в тех государствах, которые их вводили.

Ранее жители Великобритании возмутились предполагаемым призывом властей понизить температуру в домах предстоящей зимой.