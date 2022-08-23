Украинский кризис вызвал в Европе рецессию, как в пандемийный период

Экономика Европы оказалась в кризисе из-за конфликта на Украине. Об этом рассказал обозреватель Балаж Кораньи в статье для английского агентства Reuters.

«Этот год должен был стать звездным для Европы. Постпандемийная эйфория от возможности тратить <…> должна была стимулировать экономику и <…> вернуть чувство нормальности после двух ужасных лет», — заявил он.

По его словам, 24 февраля все изменилось — вместо ожидаемой «нормальности» в Европе продолжился затяжной кризис.

Кораньи напомнил, что эту зиму страны Евросоюза встретят с глубокой рецессией и нехваткой энергоносителей. По его мнению, люди дорого заплатят за планы ЕС полностью отказаться от российского газа к 2027 году. В ближайшее время европейцев ждут подорожание энергоносителей, инфляция и непрогретые квартиры и офисы.

Ранее лондонская биржа Intercontinental Exchange сообщила, что расчетная цена на газ за прошедшие сутки достигла исторического рекорда. Она составила 2861,6 доллара за тысячу кубометров.