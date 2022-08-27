Европейцы пришлось закупаться одеялами с подогревом на зиму

Посреди августа в Европе выросли продажи одеял с подогревом и переносных обогревателей. Об этом сообщили в Business Insider.

Таким образом в странах Евросоюза готовятся к зиме, счета за энергию в этом году у них ожидаются неимоверные. Европейский энергетический кризис так ударил по жителям региона, что они теперь ищут способы не замерзнуть зимой, не включая при этом системы отопления в домах.

Так, немцы приобрели на 35% больше обогревателей, чем в прошлом году. А британцам еще даже до наступления осени продали в 13 раз больше электрических одеял с подогревом, чем за весь прошлый год.

Как отметили в издании, европейцам посоветовали «обогревать человека, а не дом». Например, носить куртки и перчатки с подогревом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что период изобилия закончился и теперь Европе «придется платить по счетам — и на всю катушку». Он призвал европейцев жить и сотрудничать с Россией и Белоруссией, и тогда США «исчезнут с радаров».