Власти Британии испугались беспорядков из-за роста цен на газ

Лондон разрабатывает меры по борьбе с возможными массовыми демонстрациями, которые могут закончиться беспорядками из-за роста стоимости энергоресурсов для населения. Об этом написал британский таблоид The Sun.

«По мере того как кризис набирает обороты, Sun on Sunday может сообщить, что министры готовятся к волне преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядкам», — отмечается в материале.

Британия впервые с 1997 года осталась без российских энергоносителей. Для Лондона Россия была крупнейшим поставщиком нефти.

Энергорегулятор Ofgem объявил о повышении порога счетов на электроэнергию. Фактически максимальная сумма счета может составить 1578 фунтов стерлингов (более 111 тысячи рублей). Глава ведомства Джонатан Брирли предупредил население, что цены на энергию продолжат расти.

На преемника Бориса Джонсона ляжет тяжелый груз из-за энергетического кризиса в стране. Аналогичные проблемы у всей Европы, включая Молдавию.