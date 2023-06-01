Эксклюзив 01 июня 2023, 13:09 США увидели в третьей мировой войне спасение от рецессии. Почему пацифистские заявления американцев — ложь Политолог Ярошенко: США не против третьей мировой войны и ударов по России, она им выгодна

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Третья мировая война и удары по России выгодны США. Их заявления об обратном — абсолютная ложь. Политолог Алексей Ярошенко объяснил «360», как экономику США спасут от рецессии, и почему истребители F-16 поставят раньше, чем через год.

Далее — прямая речь.

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Скорая военная помощь

Пакет помощи киевскому режиму от США, безусловно, передадут и не один. Вооружения, о которых они говорили, в частности обсуждаемые истребители F-16, с большой долей вероятности или уже на Украине, или на границе с ней.

Так происходило во все предыдущие разы, когда анонсировали поставки какого-то нового вооружения — это делали после того, как доставили их или в страну, или близко к ней, чтобы передать в самое ближайшее время.

Поэтому если говорить об истребителях, никаких полугода-года не будет, равно как с реактивными системами залпового огня HIMARS и зенитными ракетными комплексами Patriot. Сказали, что поставят? Значит, в течение нескольких недель начнут использовать. Так произойдет и с будущим вооружением.

Выгода от конфликта

Американцы якобы пытаются избежать третьей мировой войны. Нет, они не пытаются. Более того, по мере того, как экономика США, финансовая система и реальный сектор испытает все больше трудностей, произойдет рецессия, американцы всерьез станут задумываться о третьей мировой войне. Им кажется, что удалось не перевести ее в ядерную стадию, но использовать новейшее вооружение, солдат, дистанционные способы убийства людей и разрушения городов, чтобы потом загрузить свою промышленность восстановлением, как произошло после Второй мировой войны.

Для них это абсолютно рабочий инструмент. По мнению Штатов, большая глобальная война спишет экономическую рецессию, позволит по ее итогам укрепить политическое влияние, влияние доллара и продлить свою гегемонию еще лет на 100, а там устроить что-нибудь еще.

Поэтому заявления о том, что США хотят избежать глобального конфликта, это абсолютная неправда. Не хотят. Пока они делают все для того, чтобы третья мировая война началась, эскалируют конфликт, делают его разноплановым.

Кураторство Запада

Заявления о том, что США не поддержат удары по гражданским объектам в России, являются абсолютным лицемерием. Мы прекрасно понимаем, что те дроны, которые атаковали Москву, не украинского производства. Да, может быть, корпус и украинский, но вся начинка исключительно американская, потому что таких технологий просто больше ни у кого нет. Как можно не поддерживать и при этом передавать инструменты для реализации терактов.

Конечно, они поддерживают. Там работают кураторы спецслужб, других ведомств. Прежде всего, американских. Они инструктируют, рисуют планы, определяют цели, говорят, что делать и, может быть, сами участвуют. Очевидно, что операторы тех же HIMARS — не украинские, а американские.

Втягивание третьих стран

США сделали все, чтобы третья мировая война началась. Они уверены, что с ее помощью, во-первых, смогут остановить рецессию экономики, во-вторых, укрепить собственную гегемонию, в-третьих, сделать это за счет ослабления основных конкурентов, прямо названных врагами — Россию и Китай.

Постараются втянуть и другие крупные развивающиеся страны, которые, к примеру, не участвовали широко в Первой и Второй мировых войнах. Те же Индия, Бразилия иди ЮАР, которые активно растут.

Пока до третьей мировой относительно далеко, потому что американцам не удалось поджечь другие части света. Все относительно стабильно в Африке, Индии, Латинской Америке, Центральной Америке. Конечно, у себя под боком Штаты не станут ничего делать, но в Южной Америке попытаются разжечь огонь. Потому что Бразилия, у которой тесные отношения с Россией, им совершенно не нужна. Такой станет третья глобальная война, если американцам удастся ее развязать.