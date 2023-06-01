Деньги 01 июня 2023, 06:59 «Хорошая подпитка прогнившему режиму». Посол России обвинил США в неразумной трате денег на Украину Посол Антонов раскритиковал желание США помогать Украине в ущерб собственной экономике РИА «Новости»

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Правительство США выделило на помощь Украине очередную крупную сумму, невзирая на собственные проблемы в экономике, миграционный кризис и бедность среди приезжих. Посол России Анатолий Антонов в Telegram-канале раскритиковал Белый дом за неэффективную трату денег на поддержку киевского режима.

Он прокомментировал решение администрации выделить на Украину дополнительные 300 миллионов долларов. Посол назвал этот пакет помощи «хорошей подпиткой прогнившему режиму» и предупредил, что это приведет к эскалации конфликта.

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«Администрацию не останавливает ничто. Не смущают ни кризисные явления в экономике, ни призывы государств Латинской Америки, Африки, Азии об оказании помощи в социально-экономическом развитии», — сказал дипломат.

Анатолий Антонов напомнил о проблеме нелегальной миграции на юге страны. Он сказал, что перенаправив деньги, выделенные на Украину, можно помочь переехавшим гражданам других стран выйти из нищеты.

Посол обратил внимание на то, что о выделении финансовой помощи и поставке продукции военного назначения объявили после атаки беспилотников на Москву и Московскую область. Он обвинил США в слепом стремлении нанести России стратегическое поражение и поощрении безрассудных действий Украины.