10 апреля 2023, 01:54
Дональд Трамп вновь заявил о третьей мировой войне
Экс-президент США Трамп указал на «третью мировую войну» в соцсети Truth Social
Бывший президент США Дональд Трамп вновь поднял тему третьей мировой войны. Политик оставил в своей соцсети Truth Social короткое и емкое сообщение.
«Третья мировая война», — написал он.
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Почему Трамп оставил такой пост, какие события привели его к таким мыслям, экс-президент комментировать не стал.
В последнее время бизнесмен нередко высказывается на эту тему. В конце февраля он заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту. Политик обвинил в этом коррумпированную верхушку власти Белого дома и заявил, что из-за них «мы колеблемся на грани третьей мировой войны».
В начале апреля Трамп снова высказался в адрес администрации президента США Джо Байдена и заявил, что нынешняя власть намеренно развязывает третью мировую. Бизнесмен напомнил, что, пока он был главой Америки, нигде даже не упоминалось о ядерном оружии.
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Дональд Трамп
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