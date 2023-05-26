26 мая 2023, 19:35
Ликвидация ЗРК Patriot в Киеве показала уязвимость США в Тихом океане
MWM: удар «Кинжала» по ЗРК Patriot в Киеве показал слабость США в Тихом океане
Ликвидация «Кинжалом» американского зенитного комплекса Patriot в Киеве указал на уязвимость позиции Соединенных Штатов в Тихом океане для российских и северокорейских ракет. Такое мнение высказали обозреватели Military Watch Magazine.
Удар «Кинжалом» оказался первой серьезной попыткой подавить западные средства ПВО большой дальности. Российские ракеты хороши в полете, а технические особенности делают их недосягаемым для зениток, отметили авторы материала.
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По словам журналистов, львиную долю военных баз США в Тихом океане защищают зенитно-ракетные комплексы Patriot.
«Успех системы „Кинжал“ <…> говорит о том, что похожие разработки Северной Кореи могут иметь жизненно важное асимметричное значение для сдерживания и противодействия наступлению США», — констатировали обозреватели.
Ночью 16 мая российский «Кинжал» ликвидировал пять американских ЗРК, расположенных в Киеве. Также ракеты поразили радиолокационную станцию. По данным MWM, Patriot не смогли перехватить «Кинжал». Американский ЗРК потратил 32 снаряда, запуск которых обошелся Украине почти в 96 миллионов долларов.
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Киев
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