Мир 26 мая 2023, 19:35 Ликвидация ЗРК Patriot в Киеве показала уязвимость США в Тихом океане MWM: удар «Кинжала» по ЗРК Patriot в Киеве показал слабость США в Тихом океане U.S. Department of Defense

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Ликвидация «Кинжалом» американского зенитного комплекса Patriot в Киеве указал на уязвимость позиции Соединенных Штатов в Тихом океане для российских и северокорейских ракет. Такое мнение высказали обозреватели Military Watch Magazine.

Удар «Кинжалом» оказался первой серьезной попыткой подавить западные средства ПВО большой дальности. Российские ракеты хороши в полете, а технические особенности делают их недосягаемым для зениток, отметили авторы материала.

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По словам журналистов, львиную долю военных баз США в Тихом океане защищают зенитно-ракетные комплексы Patriot.

«Успех системы „Кинжал“ <…> говорит о том, что похожие разработки Северной Кореи могут иметь жизненно важное асимметричное значение для сдерживания и противодействия наступлению США», — констатировали обозреватели.

Ночью 16 мая российский «Кинжал» ликвидировал пять американских ЗРК, расположенных в Киеве. Также ракеты поразили радиолокационную станцию. По данным MWM, Patriot не смогли перехватить «Кинжал». Американский ЗРК потратил 32 снаряда, запуск которых обошелся Украине почти в 96 миллионов долларов.