Спецоперация 26 мая 2023, 15:37 Истребители повторят судьбу танков. Почему F-16 не спасут Украину Военный аналитик Сивков: у Украины нет аэродромов для истребителей F-16 Викимедиа

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Запад объявил о передаче украинцам истребителей F-16, однако переходить от слов к делу не торопится. Причины просты: даже полсотни машин не спасут положение ВСУ. Кроме того, для американских самолетов нужно обустраивать большие аэродромы с длинными взлетно-посадочными полосами. А Россия едва ли даст возможность начать такое строительство на территории противника.

Украине посоветовали укрепить ПВО

Американцы призвали Украину не ждать чуда от истребителей четвертого поколения F-16. По их мнению, ВСУ лучше сосредоточиться на более актуальной теме — укреплении ПВО как «лучшего и самого быстрого способа лишить Россию превосходства в воздухе».

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Передать вэсэушникам самолеты пообещали лидеры G7 во время последнего саммита в Японии. Однако позже генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о поставках F-16 пока не решен.

Сами США не будут отдавать свои машины, но разрешат другим странам жертвовать их ВСУ. Пока нашлись желающие обучать украинских пилотов: это готовы сделать Нидерланды и Дания. Вероятно, истребители подарят только после тренировок.

«Золотой» истребитель США

Хотя украинская армия пока не получила от западных союзников F-16, многие уверены, что первой целью для налета станет Крым. Правда, вместе с истребителями ВСУ понадобятся американские крылатые ракеты JASSM.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что передача этих самолетов станет «одним из самых сильных сигналов со стороны мира о том, что Россия проиграет». Комментаторы посоветовали политику перестать мечтать и вложить деньги в бомбоубежище.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Кстати, один «голый» F-16 — без вооружения, обучения и дополнительного оборудования — стоит около 10 миллионов долларов в зависимости от модификации. Его содержание обойдется не намного дешевле.

Техника Запада не помешает целям СВО

Военный и политический аналитик Константин Сивков в разговоре с «360» уточнил, что американцы уверены в превосходстве России по количеству военных самолетов. Даже 50 истребителей НАТО никакой роли не сыграют: их просто уничтожат в воздухе.

Чтобы ВСУ смогли решить задачу завоевания превосходства хотя бы в одном оперативно важном районе и хотя бы нейтрализовать нашу авиацию, нужно выставить сопоставимое число истребителей — как минимум 300–400 машин. Константин Сивков

Аналитик добавил, что для базирования такого числа самолетов потребуются около десятка аэродромов с бетонными взлетно-посадочными полосами длиной как минимум около полутора-двух километров.

«Но кто же им даст на территории Украины иметь такие аэродромы? Мы их тут же уничтожим. Поэтому истребители F-16 будут для Украины просто очередной опасной игрушкой, которая очень быстро придет в негодность», — подчеркнул Сивков.

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Он напомнил, что ранее страны Запада передали ВСУ свои танки. Хотя такие машины есть на территории Украины, их всего несколько раз видели на полях сражений — убегающими от российских войск.

«Если все же F-16 передадут ВСУ, это никак существенно не скажется на ходе специальной военной операции России. Они могут прилететь, даже нанести какой-то разовый удар, потерять большую часть этих самолетов, после чего перестанут летать, и все», — резюмировал аналитик.

Сиваков предположил, что, скорее всего, украинская армия получит обещанные истребители F-16 лишь по окончании боевых действий. И только при условии, что Москва согласится на сохранение Украины как страны.