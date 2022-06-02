НАТО официально объявит Россию угрозой альянсу

Россию объявят угрозой в новой стратегической концепции НАТО, предупредила постоянный представитель США в альянсе Джулианн Смит. Она выступила на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), сообщил ТАСС.

«Вы увидите, что Россия появится в стратегической концепции в качестве имеющей первостепенное значение угрозы альянсу», — сказала Джулианн Смит.

Она назвала страну первоочередным вызовом и отметила, что в обозримом будущем этот вопрос будет приоритетным для альянса. По этой причине в стратегии будет сделан акцент на сдерживании и обороне. Постпред США признала, что альянс занимался этим и раньше, до февраля 2022 года, однако теперь задача будет прописана в документе. Также его авторы упомянут Китай в контексте сближения с Россией.

Разработка стратегической концепции не завершена. Ее примут на саммите в Мадриде в конце июня.