Мир 05 декабря 2022, 20:21 США тайно уменьшили дальность предоставляемых Украине РСЗО HIMARS WSJ: США уменьшили дальность РСЗО HIMARS для Украины, чтобы ими не атаковали Россию Википедия

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Американские власти решили тайно модифицировать поставляемые на Украину системы залпового огня HIMARS. Они уменьшили дальность их действия, чтобы предотвратить атаки против России. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц.

«Как сообщают американские чиновники, США тайно модифицировали установки HIMARS, которые переданы Украине, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России», — отметили авторы публикации.

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Они пояснили, что ВСУ предоставили 20 измененных установок. Эти системы нельзя использовать для запуска ракет большой дальности. США отказались поставлять на Украину баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия более 300 километров. Если власти страны приобретут их у кого-то другого, то не смогут их запустить.

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По словам собеседников издания, США посчитали, что такое решение необходимо для снижения риска конфликта с Россией. Американское руководство опасается, что украинская сторона может нарушить свое обещание, начав обстрелы российской территории зарубежным оружием.