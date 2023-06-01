Мир 01 июня 2023, 04:59 Законопроект о повышении потолка госдолга приняли в палате представителей США CNN: палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга Freepik

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Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект о повышении потолка госдолга. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По информации телеканала, законопроект предусматривает повышение потолка государственного долга США до 1 января 2025 года. За законопроект проголосовали 314 представителей, против — 117. Среди республиканцев и демократов голоса распределились следующим образом: за закон проголосовали 149 республиканцев и 165 демократов, против — 71 и 46 соответственно.

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Далее законопроект должен принять сенат США, потом документ направят президенту Джо Байдену для подписания. Дата голосования в сенате пока неизвестна.

Глава Белого дома 29 мая сообщил о бюджетном соглашении со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, благодаря которому страна может избежать дефолта. Переговоры длились долгое время и проходили довольно непросто, по признанию Маккарти. По его словам, достигнутое соглашение достойно американского народа. Байден призвал американских законодателей поддержать соглашение.