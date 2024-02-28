Мир 28 февраля 2024, 00:19 Долгоиграющая тактика по истреблению славян. Макрон выдал секрет Запада? Политолог Степанян: ЕС готов отправлять военных на Украину вопреки заявлениям defense.gov

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Президент Франции Эммануэль Макрон допустил прямое участие натовских военных в украинском конфликте, добавив, что Запад сделает все возможное, чтобы Россия потерпела в нем поражение. Иностранные лидеры оперативно отреагировали на резонансное заявление французского коллеги, открестившись от него. Могут ли силы НАТО все же зайти на Украину, разболтал ли Макрон случайно военную тайну альянса и какова истинная цель западных стран в украинском конфликте, выяснил «360».

Многоголосье западного нет

Заявление французского лидера на встрече в Париже потрясло Европу, фактически расколов ее. Макрон, по сути, призвал страны ЕС к крестовому походу против России, причем это стало достоянием общественности благодаря словацкому премьер-министру Роберту Фицо.

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Он подчеркнул, что конференция подтвердила провал стратегии Запада на Украине, а возможная отправка натовских военных приведет лишь к эскалации конфликта, а не к уступкам со стороны России. Фицо добавил, что словацкие солдаты не станут в нем участвовать, даже если это будет стоить ему поста.

Пресс-секретарь британского премьер-министра Риши Сунака заявил, что у Соединенного Королевства «нет никаких планов по широкомасштабному размещению» своих войск на Украине.

«Большое количество украинских военных проходят подготовку в Великобритании, а Лондон поддерживает Киев оборудованием и припасами», — пояснил он журналистам, комментируя слова Макрона.

Freepik

Президент Финляндии Саули Ниинисте высказался против военного присутствия финнов на Украине. Аналогичной позиции придерживаются власти Чехии, Польши и Швеции, которые не видят смысла в отправке своих солдат в зону конфликта.

«Традиция Франции — это не шведская традиция», — подчеркнул шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Его нидерландский коллега Марк Рютте добавил, что вопрос об отправке войск «не стоит на повестке дня».

Позицию Германии озвучили канцлер Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус. Последний отметил, что идею Макрона никто не поддержал.

На украинской земле не будет сухопутных войск, солдат, отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО. Олаф Шольц канцлер ФРГ

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что его страна не воюет с Россией и не планирует отправлять свои войска на Украину, добавив, что «в этом нет необходимости».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не остался в стороне, заверив всех, что у альянса тоже нет планов по размещению боевых частей на Украине.

Заявление Макрона оценил и официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он призвал избегать подстрекательской риторики вокруг ситуации на Украине, чтобы «не подливать масла в огонь в уже смертельном конфликте».

Макрон проговорился о планах НАТО

Президент Франции, заявивший о возможной отправке военных НАТО на Украину, мог проговориться, случайно выдав реальные планы ЕС и альянса. Слишком бурная реакция у Европы, да и Макрон не последний человек на Западе.

РИА «Новости»

Натовцы под видом наемников уже участвуют в боях на Украине, управляя системами ПВО и РСЗО, входят в состав штурмовых отрядов. Кроме того, офицеры альянса занимаются подготовкой военных операций ВСУ.

В начале года ВС России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, уничтожив более 60 наемников, большую часть которых составляли именно французы.

Важно и то, что идею Макрона фактически поддержали в США.

Истинная цель Запада в украинском конфликте

В беседе с «360» президент Академии геополитических проблем Араик Степанян объяснил, что разговоры о военной помощи Украине со стороны НАТО родились не на пустом месте. Он напомнил, что Франция по факту уже участвует в украинском конфликте, отправляя в зону боевых действий своих офицеров и инструкторов спецназа.

«Отправит ли Макрон регулярные войска? Не факт, что он так это назовет, но добровольцев — обязательно, потому что все эти европейские страны, особенно пассионарные русофобы в лице Польши, Чехии и, оказывается, Франции, готовы отправлять своих бойцов», — заявил политолог.

Степанян отметил, что в первый год конфликта в зоне спецоперации в боевых действиях участвовали поляки под видом добровольцев и понесли большие потери. Сейчас на Украину готовы отправлять чехов. Собеседник «360» назвал происходящее долгоиграющей тактикой европейцев по истреблению славян.

U.S. Department of Defense

Политолог также затронул вопрос поставки вооружений для ВСУ, указав на стратегию долгого изнурительного истощения народов Украины и России.

Это их политика, такая стратегия, <…> чтобы друг друга дольше убивали. Поэтому они будут поставлять технику по очереди. Пока есть хоть один украинец, который готов стрелять в сторону России, они будут поставлять им оружие. Араик Степанян политолог

По мнению Степаняна, поток финансовой помощи Украины со стороны ЕС тоже не иссякнет: европейцам выгодно, чтобы украинцы умирали за европейские интересы.

«Ну, исчезнут, вымрут украинцы — им наплевать. Они будут рады, что русские исчезли. Потому что для них русские, украинцы и другие славяне были и остаются рабами. Они не считают славян полноценной расой, поэтому продолжат и финансово, и оружием помогать Украине», — резюмировал собеседник «360».