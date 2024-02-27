Мир 27 февраля 2024, 22:29 Идея Макрона отправить войска на Украину озадачила Европу AFP: Европа неделями изучала план Франции по отправке войск на Украину Freepik

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План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину несколько недель изучали в других странах Европы. Идею поддержали в США, сообщило агентство AFP.

«Европейские союзники изучали этот план в течение нескольких недель, Соединенные Штаты поддержали эту идею», — отметили журналисты.

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Макрон ранее объявил о создании коалиции по передаче ВСУ вооружений среднего и дальнего действия. Также он не исключил, что в случае нежелательного развития конфликта к Украине присоединятся сухопутные войска НАТО.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ни один из участников конференции не поддержал идею Франции об отправке военных на территорию Украины. Ведь такие действия приведут к еще большей эскалации конфликта.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в случае появления войск из Европы на Украине столкновение с НАТО станет неизбежным.