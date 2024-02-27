Мир 27 февраля 2024, 17:01 Ниинисте заявил, что финских военных не будет на Украине Президент Финляндии отреагировал на слова Макрона об отправке военных на Украину IMAGO / Emmi Korhonen / Global Look Press

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Финских военных не отправят в зону украинского конфликта. На конференции в Париже обсуждали невоенные способы поддержки Украины. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в эфире канала MTV3.

«В Париже состоялась плодотворная дискуссия, в ходе которой основное внимание было уделено безотлагательным потребностям Украины, особенно в материальной сфере», — пояснил политик.

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Он подчеркнул, что участники встречи решили не отправлять военных на Украину. Такой же позиции придерживается и Финляндия, подытожил Ниинисте.

По этому вопросу также высказались премьер Германии Олаф Шольц и представитель главы британского правительства Риши Сунака. Они не поддержали заявления президента Франции Эммануэля Макрона о переброске солдат НАТО на Украину.

В Парижской конференции, посвященной вопросам помощи Украине, приняли участие руководители почти 20 европейских стран. Главными вопросами мероприятия стало обеспечение ВСУ снарядами и вооружением.