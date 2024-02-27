Мир 27 февраля 2024, 16:41 Британия решила не отправлять своих военных на Украину Reuters: Британия не планирует «широкомасштабную» отправку войск на Украину U.S. Department of Defense

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Власти Великобритании подтвердили нахождение на Украине небольшого числа своих граждан, оказывающих поддержку ВСУ. Однако «широкмасштабная» отправка войск не планируется, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Таким образом в офисе Сунака прокомментировали слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран ЕС на Украину.

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Канцлер Германии Олаф Шольц также опроверг планы отправить в зону украинского конфликта солдат стран НАТО и Европы. По его мнению, такого мнения придерживаются во всех западных странах.

Во Франции настаивают, что нужно сделать все и помешать победе России на Украине. Премьер-министр страны Габриэль Атталь не исключал участие французских военных в боевых действиях.