27 февраля 2024, 16:41
Британия решила не отправлять своих военных на Украину
Reuters: Британия не планирует «широкомасштабную» отправку войск на Украину
Власти Великобритании подтвердили нахождение на Украине небольшого числа своих граждан, оказывающих поддержку ВСУ. Однако «широкмасштабная» отправка войск не планируется, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.
Таким образом в офисе Сунака прокомментировали слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран ЕС на Украину.
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Канцлер Германии Олаф Шольц также опроверг планы отправить в зону украинского конфликта солдат стран НАТО и Европы. По его мнению, такого мнения придерживаются во всех западных странах.
Во Франции настаивают, что нужно сделать все и помешать победе России на Украине. Премьер-министр страны Габриэль Атталь не исключал участие французских военных в боевых действиях.
Великобритания
Украина
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