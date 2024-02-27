27 февраля 2024, 14:47
Шольц заявил, что страны ЕС и НАТО не будут отправлять солдат на Украину
Канцлер ФРГ Шольц: на Украине не будет солдат ЕС и НАТО
Глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что блок НАТО и страны Евросоюза не будут отправлять свои войска для участия в украинском конфликте. Об этом сообщила «Российская газета».
По словам канцлера, на Украине «не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО». Шольц подчеркнул, что договоренность об этом была с самого начала. Мнение западных стран не изменилось, оно «единодушно».
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Слова канцлера Германии прозвучали на фоне высказывали французского президента Эммануэля Макрона, не исключившего отправку войск НАТО в зону конфликта. Он добавил, что такой сценарий обсуждался, но участники дискуссии не пришли к единому мнению. О возможной отправке французских военных на Украину также говорил французский премьер Габриэль Атталь.
Германия
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Украина
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