Мир 27 февраля 2024, 14:47 Шольц заявил, что страны ЕС и НАТО не будут отправлять солдат на Украину Канцлер ФРГ Шольц: на Украине не будет солдат ЕС и НАТО РИА «Новости»

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Глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что блок НАТО и страны Евросоюза не будут отправлять свои войска для участия в украинском конфликте. Об этом сообщила «Российская газета».

По словам канцлера, на Украине «не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО». Шольц подчеркнул, что договоренность об этом была с самого начала. Мнение западных стран не изменилось, оно «единодушно».

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Слова канцлера Германии прозвучали на фоне высказывали французского президента Эммануэля Макрона, не исключившего отправку войск НАТО в зону конфликта. Он добавил, что такой сценарий обсуждался, но участники дискуссии не пришли к единому мнению. О возможной отправке французских военных на Украину также говорил французский премьер Габриэль Атталь.