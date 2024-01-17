Важное 17 января 2024, 19:35 Минобороны назвало потери наемников при уничтожении пункта дислокации в Харькове ВС России уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военнослужащие вечером 16 января нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в результате удалось уничтожить более 60 наемников.

Как уточнили в пресс-службе, основу иностранных боевиков, которые находились в уничтоженном пункте временной дислокации, составляли французские наемники. При ударе здание, где дислоцировались боевики, оказалось полностью разрушено.

Реклама

«Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», — заключили в министерстве.

Днем 17 января Минобороны опубликовало сводку о ходе проведения СВО за последние сутки. В частности, в ней отметили поражение базы горючего для военной техники ВСУ, трех складов боеприпасов 23-й мехбригады противника, радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», пункта временной дислокации иностранных наемников, 103-х артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живой силы и военной техники в 119 районах.