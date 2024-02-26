Мир 26 февраля 2024, 16:35 Отправку военных из некоторых стран НАТО на Украину допустили в Словакии Премьер Словакии Фицо: некоторые страны НАТО могут отправить военных на Украину РИА «Новости»

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Возможная отправка военных блока НАТО и стран ЕС не позволит добиться уступок от России, а только приведет к эскалации украинского конфликта. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его процитировало РИА «Новости».

«Группа стран НАТО и ЕС обдумывают вариант, что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных», —сказал политик.

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Он добавил, что Словакия не может помешать другим государствам заключать такое соглашение с Украиной, однако они не смогут этим надавить на Россию. Фицо подчеркнул, что не допустит участия словацких военных в конфликте, даже если это будет стоить ему поста.

Италия, Франция, Германия, Канада, Великобритания и Дания подписали с украинскими властями соглашение о безопасности, которое предусматривает механизм 24-часового экстренного реагирования при агрессии против Украины.

На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение с премьером Канады Джастином Трюдо. В документе также упомянули помощь для ВСУ в размере трех миллиардов канадских долларов.