Мир 19 февраля 2024, 01:32 Российский генерал заявил, что военные НАТО притворяются наемниками на Украине Генерал Рудской: натовцы под видом наемников управляли ПВО и РСЗО на Украине Freepik

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Натовские военнослужащие под видом наемников управляли системами противовоздушной обороны (ПВО), реактивными системами залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактическими комплексами (ОТК) на Украине. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — заявил он.

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Рудской добавил, что офицеры альянса также занимаются подготовкой военных операций ВСУ. Западные страны не скрывают своего желания нанести России стратегическое поражение, подчеркнул генерал.

Ранее глава датского правительства Метте Фредериксен заявила, что Дания передаст ВСУ свою артиллерию, поскольку сейчас ее не использует. По ее словам, в краткосрочной перспективе Украине нужно передать оружие, а в долгосрочной — принять в ЕС и НАТО.