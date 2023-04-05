Мир 05 апреля 2023, 17:32 Шито белыми нитками. Дело Трампа — месть политических оппонентов Американист Дробницкий: даже в тюрьме у Трампа есть шанс участвовать в выборах в США РИА «Новости»

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Дональда Трампа арестовали, но вскоре отпустили под честное слово. Весь процесс над бизнесменом — попытка демократов свети счеты с сильным политическим оппонентом. Однако на деле рейтинги экс-президента США растут, а американское общество все больше разочаровывается в нынешнем институте власти. Ведь всем очевидно: дело шито белыми нитками.

Арест Дональда Трампа

Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали 4 апреля в Нью-Йорке. Его обвинили в сокрытии связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс, ее подкупе ради утаивания этих сведений во время предвыборной кампании 2016 года и фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization. Если вину докажут, бизнесмену грозит 136 лет заключения.

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Сын 45-го президента Соединенных Штатов в ответ на арест отца опубликовал в соцсетях перевернутый флаг страны и заявил, что это только «начало пути к тирании». Сам Трамп отказался признать себя виновным по всем 34 пунктам предъявленных обвинений.

Арест продлился около двух часов. Экс-глава Белого дома назвал происходящее сюрреалистичным и заверил, что дело против него имеет политическую окраску. Затем он вернулся во Флориду и выступил в своей резиденции Мар-а-Лаго. По информации американских СМИ, следующее личное слушание по делу назначено на 4 декабря.

США на пороге гражданской войны

Американист и историк Владимир Можегов в разговоре с «360» отметил, что дело против Дональда Трампа высосано из пальца. Дело в том, что окружной прокурор Элвин Леонард Брэгг — младший давно обещал прищучить бизнесмена.

Прокурор — демократ, который избрался на хайпе против Трампа и пообещал его посадить. Брэгг откровенно «шьет дело», которое по большому счету вообще не стоит выеденного яйца. Это всем понятно и очевидно. Владимир Можегов

Процесс против Трампа подрывает правовую систему США и при этом льет воду на мельницу экс-президента: его рейтинги в связи с уголовным преследованием только растут, напомнил Можегов.

Предвыборный митинг в Нью-Гэмпшире / РИА «Новости»

«Однако на Трампа заведены еще два федеральных дела, более серьезные. Это дело о штурме Капитолия и дело о секретных бумагах, обнаруженных у него дома: их политик якобы забрал из Белого дома. Там все может повернуться хуже», — сказал американист.

Он добавил, что американцам не нравится откровенно фальшивый процесс против Трампа. С другой стороны, все помнят, чем закончилось 6 января 2021 года: люди до сих пор сидят в одиночных камерах и никому не хочется оказаться на их месте.

«США — серьезная полицейская машина. Но в обществе нарастают противоречия, и, если ситуация будет раскачиваться, доверие к национальным государственным институтам будет падать. Начнется ситуация тихой гражданской войны», — подчеркнул Можегов.

Трамп не играет в команде

Можегов предположил, что стратегия демократов заключается в том, чтобы забросать Трампа судебными делами и таким образом не дать возможности провести нормальную избирательную компанию. А заодно представить его токсичным кандидатом и внести смуту в лагерь республиканцев.

Пока у Трампа все складывается неплохо. Но атаки на него не прекратятся и будут только нарастать по мере приближения выборов. Волна идет от демократического истеблишмента — таким образом они расправляются с самым опасным конкурентом. Владимир Можегов

Экс-президент США не растерял своих качеств лидера и шоумена, за ним идет народ, отметил американист. Однако Трамп все-таки не системный политик и не способен конвертировать свой успех в настоящую партийную работу.

По словам Можегова, если бы Трамп указал на губернатора штата Флорида Рона Десантиса как на будущего кандидата от республиканцев, партия сплотилась бы и шансы на победу ее кандидата серьезно возросли.

«С моей точки зрения, было бы лучше, если бы Трамп стал эдаким „партийным знаменем“ и дал бы дорогу молодым, перестроил бы партию и сделал бы из нее мощный кулак. Но бизнесмен на это не способен», — считает американист.

Викимедиа

Трампа преследуют демократы

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий подтвердил, что демократы пытаются с помощью уголовного преследования убрать Трампа как политического оппонента.

Пока нет гарантий, что у них получится не допустить экс-президента до выборов. Тем не менее по законам США, чтобы быть кандидатом в президенты, нужно пройти целый ряд регистраций и оформлений документов, причем некоторые — во всех 50 штатах.

«Если человек будет осужден, он на весь срок отбытия наказания лишается избирательного права. И таким образом не может быть зарегистрирован в качестве кандидата. Но на сегодня никаких прав Трамп не лишен, все необходимые документы в федеральную избирательную комиссию отправлены», — сказал Дробницкий.

Регистрация в каждом конкретном штате будет отдельным витком противостояния. Ведь если Трамп во всех них зарегистрируется как кандидат, то даже находясь в тюрьме, он в принципе может избираться президентом, объяснил собеседник «360».

Легальных оснований в деле нет

Трампа обвиняют не в том, что он заплатил порноактрисе за молчание — это легальная вещь в США, подчеркнул Дробницкий. А в том, что он неправильно провел финансовый учет. Бизнесмен записал траты (речь идет о 130 тысячах долларов) как юридические расходы одной из фирм его холдинга.

Деньги порноактрисе передал адвокат Трампа Майкл Коэн, который потом получил возмещение от Trump Organization и ее главы.

«Это финансовое нарушение было бы административным, если бы не одна тонкость, которую приплел нью-йоркский прокурор Элвин Брэгг. По его версии, так Трамп облегчил ход своей избирательной кампании 2016 года. А это нарушение правил финансирования избирательной компании, уголовное преступление», — пояснил политолог.

Он обратил внимание на то, что в деле Трампа есть нюанс. В обвинительном заключении сказано «с целью сокрытия другого преступления» без уточнений, какого именно. Видимо, речь идет о преступлении, связанном с финансированием избирательной компании.

Как только слова «финансирование избирательной компании» прозвучат в суде, последует протест. Нарушения избирательного законодательства — федеральное преступление, а Трампа преследует прокуратура штата Нью-Йорк. Дмитрий Дробницкий

С юридической точки зрения дело 45-го президента США не просто шито белыми нитками — оно не основано ни на чем. На самом деле, никаких легальных оснований привлекать Трампа к ответственности нет, сказал Дробницкий.

Дело Трампа стало прецедентом

Никто даже не пытается скрыть, что судебные тяжбы против Трампа — откровенное политическое преследование, отметил политолог. По тексту обвинительного заключения не ясно, как это дело собираются развивать.

Следующее заседание по делу Трампа — в декабре этого года. Но Рубикон все равно перейден — уголовное преследование началось. Это важно, потому что впервые в американская истории такое происходит с бывшим президентом США. Дмитрий Дробницкий

Дробницкий предупредил, что теперь ящик Пандоры открыт и ничто не помешает другим политикам аналогичным образом преследовать своих оппонентов. Как этого джина будут загонять обратно в бутылку — загадка.