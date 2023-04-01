Мир 01 апреля 2023, 12:10 Бывшая порноактриса заявила о готовности дать показания против Трампа The Times: экс-порноактриса Дэниэлс сообщила о готовности свидетельствовать против Трампа Википедия

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Бывшая американская порноактриса Сторми Дэниэлс сообщила о готовности дать показания против экс-президента страны Дональда Трампа, однако опасается за свою безопасность. Об этом женщина рассказала газете The Times.

По словам Дэниэлс, неизвестные угрожали ей убийством.

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«Я пока не получала запроса от следствия, но думаю, что мне надо дать показания. Мне скрывать нечего, жду возможности сообщить все, что мне известно», — сказала она.

Также женщина призналась, что после начала разбирательства по делу Трампа она впервые начала бояться за личную безопасность.

«Люди находятся в глубоком отчаянии, страна еще больше разделилась. Не боюсь ни Дональда, ни правительства, но будет достаточно одного сумасшедшего сторонника Трампа, который решит, что защищает демократию или действует по воле Бога», — добавила экс-порноактриса.

Дэниэлс согласилась с тезисом, что обладающий властью человек не должен избегать ответственности за свои поступки. И призналась, что гордится происходящим.

«Это грандиозное, эпохальное событие. Но Трамп уже избегал ответственности за подстрекательство к беспорядкам и причинение разрушений. Что бы ни решило следствие, он вновь спровоцирует насилие, будут погибшие и раненые», — заключила она.

Ранее стало известно, что Трампа вызвали в суд на 4 апреля по делу о том, что он якобы платил деньги Дэниэлс за нераспространение сведений об их романе.