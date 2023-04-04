Мир 04 апреля 2023, 20:36 Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке — СМИ РИА «Новости»

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Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Трамп арестован в преддверии исторического предъявления обвинения», — говорится в материале.

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Сейчас политик находится под стражей в офисе окружной прокуратуры Манхэттена. Он ожидает отправки в суд, где ему должны предъявить обвинения.

Перед тем, как доставтить Трампа в суд, у него снимут отпечатки пальцев и, возможно, сделают фотографию. После этого его доставят в зал суда. Поедет ли туда экс-президент в наручниках или без, не сообщается.

Арест будет длиться до выдвижения ему обвинений.

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