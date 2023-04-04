04 апреля 2023, 20:36
Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке — СМИ
Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Трамп арестован в преддверии исторического предъявления обвинения», — говорится в материале.
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Сейчас политик находится под стражей в офисе окружной прокуратуры Манхэттена. Он ожидает отправки в суд, где ему должны предъявить обвинения.
Перед тем, как доставтить Трампа в суд, у него снимут отпечатки пальцев и, возможно, сделают фотографию. После этого его доставят в зал суда. Поедет ли туда экс-президент в наручниках или без, не сообщается.
Арест будет длиться до выдвижения ему обвинений.
Дональд Трамп
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