Мир 04 апреля 2023, 21:44 Сын Трампа отреагировал на арест отца перевернутым флагом США «Известия»: сын Трампа опубликовал в соцсети перевернутый флаг США в знак протеста Freepik.com

Читать 360tv в

Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший отреагировал на арест отца, опубликовав в социальных сетях перевернутый флаг страны. Он заявил, что это только «начало пути к тирании».

Трамп-младший выразил несогласие с действиями американских властей в отношении его отца, опубликовав перевернутый флаг США. Этот жест стал традицией после беспорядков в 2020 году — перевернутый флаг вывешивали в случае бедствий и чрезвычайных положений.

Реклама

Экс-президента США арестовали в Нью-Йорке и доставили в прокуратуру Манхэттена до предъявления обвинения. Обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок. Однако прокуратура повысила все обвинения до уголовных преступлений.

В своей соцсети Трамп-старший написал, что ему не верится, что это происходит в Америке. Его слова привели «Известия». Сторонники и противники Трампа собрались на митинг у здания суда в Нью-Йорке. Там же находятся журналисты и полицейские.