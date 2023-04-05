Мир 05 апреля 2023, 04:58 Назван максимальный срок, который грозит Трампу Fox News: Трампу грозит до 136 лет тюрьмы flickr

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Телеканал Fox News подсчитал максимальное наказание, которое грозит бывшему президенту США Дональду Трампу после предъявления обвинений. По данным журналистов, политик может получить до 136 лет лишения свободы.

«Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет тюрьмы, однако фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы политик был осужден по любому или по всем пунктам обвинения», — сообщил телеканал.

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По законам Нью-Йорка, фальсификация деловых документов считается мелким проступком. Однако попытка скрыть другие преступления является серьезным правонарушением, максимальное наказание за которое составляет четыре года тюрьмы.

Трамп стал первым президентом Соединенных Штатов, которому предъявили уголовные обвинения.

Об аресте политика стало известно 4 апреля. Экс-президент США назвал происходящее сюрреализмом и заверил, что не может поверить в то, что «это происходит в Америке».