Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия. Видео

Для разгона сторонников Трампа полиция использует слезоточивый газ и оружие нелетального действия.

Первые возражения против утверждения итогов выборов были высказаны в конгрессе США ранее, сейчас начато обсуждение. Группа сенаторов высказалась против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Майк Пенс объявил, что заседание прекращается. По его словам, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.

Сторонники Трампа пытались прорваться в здание Капитолия, передавал ранее телеканал NBC News. Между ними и правоохранителями начались столкновения. Были эвакуированы несколько офисов, которые входят в комплекс зданий конгресса.

Сегодня Конгресс должен официально утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. По итогам их решения действующий президент США Дональд Трамп получил 232 голоса, кандидат от демократической партии Джо Байден — 306 голосов. Трамп не признал свое поражение и пообещал, что огласит настоящие данные по голосованию избирателей во время митинга со своими сторонниками в Джорджии.

При этом газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Трамп признал поражение на президентских выборах в частных беседах, но публичных заявлений об этом не делает. Но источники издания также говорят о том, что Трамп продолжает утверждать, что выиграл бы честные выборы.