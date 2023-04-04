04 апреля 2023, 22:01
«Это происходит в Америке». Трамп назвал ситуацию с его арестом сюрреалистичной
Трамп счел ситуацию со своим арестом сюрреалистичной
Экс-президент США, предприниматель Дональд Трамп шокирован своим арестом. На странице в социальной сети Truth Social он назвал происходящее сюрреализмом.
«Они собираются арестовать меня. Не верится, что это происходит в Америке», — высказался бизнесмен.
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Трамп сопроводил свой пост любимым лозунгом «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again).
Об аресте бывшего президента Соединенных Штатов стало известно вечером 4 апреля. Телеканал CNN сообщил, что Трампа заключили под стражу в офисе окружной прокуратуры Манхэттена «в преддверии исторического предъявления обвинения». Его должны направить в суд.
Действующий американский президент Джозеф Байден не акцентирует внимание на предъявлении обвинений его предшественнику. Однако власти США готовы к возможным беспорядкам, которые могут образоваться из-за ситуации вокруг Трампа, сообщили «Известия».
Бывшего главу Белого дома подозревают в связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. По имеющимся данным, предприниматель не хотел, чтобы кто-то узнал об этом и передал девушке 130 тысяч долларов за молчание.
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