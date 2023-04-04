Мир 04 апреля 2023, 22:00 Трамп оказался признавать себя виновным — СМИ Бывший президент США Трамп сообщил в суде, что не признает себя виновным flickr

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался признавать себя виновным в зале суда. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на агентство Reuters.

Он считает себя невиновным по всем 34 пунктам предъявленных ему обвинений. Трамп назвал их политически мотивированными. По имеющимся данным, экс-главе Белого дома предъявили обвинения в фальсификации деловых документов.

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Об аресте предпринимателя стало известно 4 апреля. Его доставили в зал суда более часа назад. Он назвал происходящее сюрреализмом и заверил, что не может поверить в то, что «это происходит в Америке».

Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден не стал акцентировать свое внимание на предъявлении обвинений Трампу. Но американские власти подготовились к вероятным беспорядкам в стране в связи с арестом бывшего президента.

Сторонники бизнесмена собираются у здания суда в Нью-Йорке на митинг. Туда же приехали журналисты и правоохранители.

Трамп говорил, что суд Нью-Йорка предъявит ему обвинения по 33 пунктам. По его словам, данные «слил» прокурор Элвин Брэгг.