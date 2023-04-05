Мир 05 апреля 2023, 01:01 Трамп сделал первое заявление после судебного слушания в Нью-Йорке Экс-президент США Трамп заявил, что предъявленные ему обвинения не стали сюрпризом Викимедиа

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Бывший президент США Дональд Трамп сделал заявление после прошедшего судебного слушания в Нью-Йорке. Он назвал ситуацию шокирующей, хотя это и не стало для него «сюрпризом», а также заявил о своей невиновности. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Слушание было шокирующим для многих, так как не было никаких „сюрпризов“. Это означает, что доказательств нет. Почти каждый юрист говорит, что дела нет. Ничего противозаконного сделано не было», — отметил экс-глава Белого дома.

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Трамп рассказал, что уже вернулся во Флориду и анонсировал публичное выступление. Оно пройдет в его резиденции в Мар-а-Лаг в 03:15 по московскому времени.

Ранее суд Нью-Йорка выдвинул против политика обвинения в фальсификации и подлоге документов по 34 пунктам. Чтобы доставить экс-главу Белого дома в суд, его арестовали. Арест продлился около двух часов. Сам Трамп назвал происходящее сюрреалистичным. Не верится, что это происходит в США, сказал бывший президент.