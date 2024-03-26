Мир 26 марта 2024, 14:20 Признания Малюка стали присягой на верность Западу. Что известно о главе СБУ Политик Олейник: СБУ — подразделение британской и американской разведок Протестующий украинец с плакатом «СБУ — способ репрессий против народа!». Фото: Yulia Ovsyannikova / Global Look Press

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Глава Службы безопасности Украины публично рассказал подробности терактов, в том числе против граждан России. Для чего такие признания? Чтобы доказать преданность зарубежным кураторам? Разбирался «360».

СБУ призналась в убийствах

Глава Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк выступил в эфире телемарафона «Единые новости». Военный рассказал подробности покушений на военкора Владлена Татарского, писателя Захара Прилепина, чиновников ЛНР и украинского политика Илью Киву.

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Малюк перечислил вес и названия взрывчатки, калибр оружия и тип боеприпасов, которые использовали для каждого из названных нападений. Однако руководитель Службы безопасности отметил, что его ведомство не собирается официально брать на себя ответственность за эти операции на территории России.

Ранее о причастности СБУ к ликвидации «врагов Украины» сообщало местное агентство «Укринформ». Помимо известных личностей, они преследовали и обычных людей, которых называли «предателями» и «коллаборантами».

Кто такой Малюк

Василий Малюк успел повоевать с жителями Донбасса и даже получил за это президентскую награду. После в СБУ он стал бороться с организованной преступностью и коррупцией, побыл заместителем министра внутренних дел, но снова вернулся в Службу безопасности, где со временем дорос до начальника.

Глава службы признавал, что лично участвовал в подготовке взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Правда, эти откровения прозвучали лишь год спустя, на презентации почтовой марки, которую украинские «креативщики» посвятили теракту, стоившему жизни как минимум троим невинным людям.

Малюк также руководил охотами на ведьм внутри страны. В самой спецслужбе и Силах обороны была организована «комплексная зачистка от предателей и российской агентуры». Досталось также известным политикам и олигархам, у которых, по сути, просто отбирали успешный бизнес.

Но главное — страдали мирные люди, ведь нужно было показывать статистику раскрытия «вражеских шпионов». Недовольный покупатель или сосед мог сообщить об «агенте Кремля», и СБУ тут же арестовывала бедолагу. В доказательство «вражеской деятельности» находили старый пионерский значок или открытку к 9 Мая.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: Kaniuka Ruslan / Global Look Press

Вот только и сам Малюк замешан в некрасивых скандалах. Еще в бытность начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью его неоднократно обвиняли в крышевании тех, с кем нужно было бороться. Правозащитники требовали вообще ликвидировать эту структуру.

К тому же Малюк дружен с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, который неоднократно попадался на откровенно ложных заявлениях, был фигурантом нескольких коррупционных дел, но всегда оставался на свободе. Говорят, именно он пододвинул кресло под нынешнего главу СБУ.

Слева направо: глава СБУ Василий Малюк, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: Pavlo Bahamut / Global Look Press

СБУ — филиал ЦРУ и MI6

Нет сомнений, что деятельность главы СБУ, как и руководителей многих других структур Украины, регламентируют западные кураторы. Они же будут определять дальнейшую судьбу своих подопечных, заявил «360» украинский политик, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Чем агрессивнее открыто говорят они о террористических актах, тем четче дают сигнал, что пути отступления отрезаны. Сегодня Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка за призывы к террористическим актам и причастность к ним. Это одна из лучших аттестаций для западных кураторов — «Наш парень!». Владимир Олейник

Едва ли заявление Малюка сделано от большого ума — спецслужбы, как правило, больше работают и меньше разговаривают. Скорее всего, руководитель СБУ просто надеялся вписать себя в наградной лист — не украинский, конечно, а от ЦРУ или MI6, уточнил собеседник «360».

Он добавил, что такие структуры, как Служба безопасности, могут существовать только при суверенном государстве. Если же суверенитет потерян, он потерян и для спецслужб. Следовательно, СБУ — структурное подразделение британской и американской разведок. Малюк им и отрапортовал.

Предательство есть предательство. Первый раз они предали страну в 2014 году, могут этот фокус повторить. Достаточно посмотреть на того же экс-сотрудника Офиса президента Алексея Арестовича. То критикует Россию, то вдруг заявляет, что был бы ее гражданином, проголосовал бы за Владимира Путина. Владимир Олейник

По словам политика, в украинской элите наметилось расслоение, даже среди олигархов. Многие понимают, что ситуация меняется в пользу России и необходимо подумать о своем будущем. Ведь при бегстве заводы-пароходы с собой не заберешь.

«Какая судьба ждет олигарха Игоря Коломойского? Американцы требуют его экстрадиции, есть ордер на арест, поэтому его спрятали в тюрьму. Не исключено, что Коломойский уже готов сотрудничать с российскими властями. Почему? Потому что там никто не думает об Украине — все думают о себе», — заключил Олейник.