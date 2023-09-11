Эксклюзив 11 сентября 2023, 19:54 Казус Коломойского. США вынудили Зеленского сдать спонсора Политолог Дудчак: США топят Коломойского руками Зеленского РИА «Новости»

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Арест олигарха Игоря Коломойского удивил многих: его всерьез считали «крестным папой» президента Украины Владимира Зеленского. Политолог и экономист Александр Дудчак рассказал «360», что все дело в ворованных миллионах — именно их не могут простить заокеанские спонсоры. Ведь эти доллары могли осесть в американских карманах.

Далее — прямая речь.

Украинская власть боится за свою шкуру

По-моему, президенту Украины Владимиру Зеленскому безразлично, поставят его армии американцы дальнобойные ракеты или нет. Какая разница, какие именно боеприпасы ему пришлют? Что дадут, за то и спасибо, а то, что он изображает в инфополе, дело десятое.

Зеленского волнует только своя шкура, а прикрыть ее он может исключительно продолжением боевых действий. Ведь при перемирии сразу возникнет множество вопросов. И ответить на них будет еще сложнее, чем сейчас на вопросы, связанные с обеспечением армии.

Сейчас Зеленского принудили сдать хорошего спонсора, партнера, начальника на каких-то этапах: своими руками притопить известного непотопляемого бизнесмена Игоря Коломойского. Это вполне по силам американцам.

Воровать у Запада недопустимо

Коллективный Запад ведь делится на свору сопровождения и Вашингтон. И как раз он точил зубы на Коломойского.

Украинский олигарх им давно стоял поперек горла: он откровенно кромсал и кредиты Международного валютного фонда, и транши, которые поступали Украине.

Похоже, за океаном наконец-то поняли, что деньги шли мимо кассы и в чьи именно карманы. А ведь все эти средства могли бы получать не украинские олигархи, а представители американского капитала.

Вот нынче на Украине и идет борьба с местными олигархами. Хотя это просто смешно звучит в условиях капитализма. Как известно, капитал стремится к укрупнению и монополии. А если не будет своих олигархов, значит, будут чужие: крупный иностранный капитал, транснациональные корпорации.

Когда говорят об олигархах, речь в любом случае идет об отбросах. Разница лишь в том, что те, что с Украины, чуть лучше: они хотя бы не желают заражения территории своей страны обедненным ураном. Другим же все равно.