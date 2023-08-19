Происшествия 19 августа 2023, 12:32 Глава СБУ снова признал причастность Украины к теракту на Крымском мосту в 2022 году Глава СБУ заявил о личном участии в разработке первого теракта на Крымском мосту Служба безпеки України

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Глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность Украины к взрыву на Крымском мосту в октябре 2022 года. Украинскому изданию «Новое время» он рассказал, что лично разрабатывал и реализовывал теракт.

Киевский режим, подчеркнул Малюк, «использовал втемную» многих людей.

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«Разработкой спецоперации занимались я лично и двое моих доверенных сотрудников», — указал глава СБУ.

На Крымский мост провезли 21 тонну гексогена. Чтобы сделать это скрытно, украинские спецслужбы обмотали взрывчатку упаковочной пленкой. Ее толщину подобрали таким образом, что сканеры на пропускных пунктах не смогли ничего выявить.

Также силовики обошли «глушилки», которые собирали GPS-координаты. В результате 8 октября груз взорвался на середине переправы.

«Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей», — признался Малюк.

За соучастие в подготовке теракта задержали восемь человек — пять россиян, трех граждан Украины и Армении.

В результате подрыва грузовика на Крымском мосту утром 8 октября обрушились два пролета автодороги. СК России сообщил, что как минимум три человека погибли — это были пассажиры легковой машины, которая ехала рядом с грузовиком.