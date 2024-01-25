Криминал 25 января 2024, 23:47 Самый строгий приговор. Как Дарья Трепова стала террористкой Юрист Комсолев: Треповой вынесли безусловно жесткий приговор Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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Второй Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Как 26-летняя девушка стала террористкой — в материале «360».

Кто такая Трепова

Дарья Трепова родилась в Петербурге в 1997 году. После окончания школы поступила на медицинский факультет СПбГУ. По словам знакомых девушки, она посещала мероприятия оппозиции и участвовала в несанкционированных протестах, которые проходили в России в 2022 году.

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Некоторое время Трепова проживала в Грузии, но из-за финансовых трудностей вернулась в Россию. В марте 2023 года девушка зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, после чего ее материальное положение заметно улучшилось, сообщал «Коммерсант».

Теракт в петербургском кафе

Взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной Северной столицы 2 апреля 2023 года. Жертвой теракта стал военкор Владлен Татарский, 52 человека получили ранения. По версии следствия, Трепова вручила журналисту начиненную взрывчаткой статуэтку, прикинувшись поклонницей его творчества.

Через несколько минут после того, как Татарский открыл коробку с подарком и поставил бюст рядом с собой, прогремел взрыв. Случившееся зафиксировали установленные в кафе камеры видеонаблюдения.

РИА «Новости»

Организация теракта

Следствие считает, что организатором теракта стал журналист, один из бывших лидеров Национал-большевистской партии* Роман Попков*, сбежавший на Украину. Один из его соучастников — украинец Юрий Денисов*. Их объявили в розыск.

Попков* завербовал Трепову через социальные сети и пообещал ей предоставить должность редактора в одном из украинских СМИ, если она докажет свою непримиримость по отношению к российским властям. Девушка несколько месяцев следила за Татарским, участвовала в его встречах с читателями и познакомилась с ним лично, представившись художницей. Именно поэтому военкор 2 апреля узнал Трепову и принял от нее подарок.

Денисов* через службу доставки передал девушке бюст, в котором находилось около 400 граммов тротила. Взрывное устройство привели в действие сообщники Треповой с помощью программы дистанционного управления.

РИА «Новости»

Задержание и суд

Сразу после происшествия в кафе Трепова отправилась в квартиру к своему знакомому Дмитрию Касинцеву. Там ее и задержали правоохранители. Суд согласился с доводами обвинения о том, что Трепова знала о готовящемся теракте и сама привела взрывное устройство в боевую готовность. После ЧП Дарью включили в перечень террористов и экстремистов в России.

Прокурор отметил, что в рамках подготовки покушения девушка получила 132 тысячи рублей на криптокошелек. После теракта она собиралась за рубеж по поддельному паспорту. Сама Трепова признала вину только в подделке документов. Она заявила, что якобы просто следила за Татарским по заданию украинских кураторов и не желала ему смерти.

Подсудимая попросила отправить дело на дорасследование. Трепова заверяла, что если бы в телефоне сохранилась переписка с кураторами, ее не обвинили бы в теракте. Она также попросила суд учесть факт активного сотрудничества со следствием.

Мне больно, что мои доверчивость и наивность привели к таким последствиям. Дарья Трепова

На заседании присутствовали пострадавшие во время взрыва. Некоторые из них получили серьезные травмы, в том числе приведшие к слепоте, повреждениям глаз и разрыву барабанных перепонок. Мать Владлена Татарского и еще 20 человек подали иск о взыскании с Треповой 15 миллионов рублей.

Какой приговор вынес суд

Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей и ограничением свободы на два года. Также она должна будет выплатить пострадавшим 16,4 миллиона рублей. Меру пресечения вынесли по совокупности преступлений: теракт, совершенный организованной группой, незаконное ношение взрывчатых устройств и использование поддельных документов с целью скрыть другое преступление.

«По совокупности преступлений, в соответствии с частями третьей и четвертой статьи 69 Уголовного кодекса РФ окончательное наказание Треповой определить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии», — сказал председательствующий судья коллегии Тимур Жидков.

Приговор Треповой стал самым строгим для женщин в истории России. До этого суровые сроки получили участницы «банды амазонок», которые действовали в Ростовской области — по 24 и 25 лет. На счету группировки свыше 20 убийств, кражи, разбои, покушения и вооруженные нападения.

Сторона защиты намерена обжаловать приговор. Адвокат Даниил Берман заявил, что считает приговор незаконным и необоснованным со всех сторон.

«На мой взгляд, для этого не было никаких оснований, даже если предположить, что Дарья виновна в том, в чем ее обвиняли, хотя мы с этим не соглашались. Мы эту позицию будем продолжать дальше транслировать в суде апелляционной инстанции», — процитировало правозащитника РИА «Новости».

Кого судили с Треповой

Суд также вынес приговор Дмитрию Касинцеву — его обвинили в укрывательстве террористки после взрыва в кафе. Мужчину приговорили к году и девяти месяцам колонии общего режима, уточнило РИА «Новости». Подсудимого взяли под стражу в зале суда. До этого он находился под домашним арестом. Прокурор просила назначить Касинцеву наказание в виде одного года и 10 месяцев колонии.

По данным следствия, молодой человек знал о совершенном Треповой преступлении, но не сообщил правоохранителям о том, где находится девушка. Касинцев не признал вину. Он просил переквалифицировать его дело на статью «Несообщение о преступлении». Расследование в отношении других соучастников Треповой продолжается.

РИА «Новости»

Крайне суровый приговор

В отношении Дарьи Треповой вынесли безусловно жесткий приговор, рассказал «360» правозащитник, судья в отставке, судебный юрист Владимир Комсолев.

«Кроме этого, был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей, и матери усопшего была взыскана также компенсация в размере пяти миллионов рублей. Это, пожалуй, один из крайне суровых приговоров за последнее время. Безусловно, лишение жизни — никто такого права не давал, и смерть, и убийство, в данном контексте теракт, он также расценен со стороны суда», — отметил юрист.

РИА «Новости»

Он добавил, что сейчас в России жестко пресекается все, что связано с терактами, специальной операцией и фейками. Комсолев напомнил о законопроекте, согласно которому за распространение ложной информации начнут лишать имущества.

«То есть на сегодняшний день непредвиденные, невероятно жестокие санкции, которые возможны на сегодняшний день, они применяются, и были законопроекты применены. Поэтому, к чему это приведет, будут ли это повальные приговоры или показательные <…> будем смотреть», — резюмировал юрист.

Он выразил надежду, что повальных приговоров о конфискации имущества не будет, как и приговоров с максимальными сроками, подобных Дарье Треповой.

Адвокат и криминолог Игорь Маркелов объяснил, что осужденная получила 27 лет лишения свободы по совокупности совершенных ею преступлений. Юрист отметил, что если бы на месте Треповой оказался мужчина, суд мог бы назначить ему куда более жесткое наказание — вплоть до пожизненного срока.

* Роман Попков, Юрий Денисов и Национал-большевистская партия внесены в список террористов и экстремистов.