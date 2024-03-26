Мир 26 марта 2024, 08:36 Глава СБУ намекнул на причастность ведомства к убийствам Татарского и Кивы Малюк: официально СБУ не признает причастность к убийствам Кивы и Татарского РИА «Новости»

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Глава СБУ Василий Малюк намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, например, экс-депутата Рады Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского, но подтверждать это официально не стал. На эту тему он высказался в эфире телемарафона.

«Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали», — сказал Малюк.

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По словам главы СБУ, в бюсте, начиненном взрывчаткой, с помощью которого убили Владлена Татарского, было «400 грамм термобара», генпрокурора ЛНР Сергея Горенко убили при помощи «800 граммов пластида», а Олега Киву застрелили из нарезного пистолета калибром 9 на 19 миллиметров.

Высказался он и о покушении на российского писателя Захара Прилепина. По его словам, преступление готовили с использованием противотанковой мины.

О том, что СБУ причастна к убийствам Кивы, Татарского и других политиков и общественных деятелей, в начале февраля сообщало украинское агентство «Укринформ» со ссылкой на источник в ведомстве.