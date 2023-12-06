Происшествия 06 декабря 2023, 18:33 Стали известны подробности гибели Ильи Кивы в Подмосковье Mash: тело экс-депутата Рады Кивы с раной на виске нашли в деревне Супонево РИА «Новости»

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Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли лежащим на снегу в парковой зоне отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. На его голове были видны следы травм, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, на правом виске Кивы нашли резаную рану, на левой стороне лица — гематому.

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Telegram-канал Shot написал, что его обнаружили около 15:00 с раной головы. На место происшествия вызвали скорую помощь, но медики не смогли реанимировать политика. Сотрудники «Величъ Country Club» отказались от комментариев, сославшись на запрет со стороны руководства отеля.

Кива поддержал проведение спецоперации ВС России на Украине. Экс-депутат неоднократно критиковал украинские власти. В последнем посте в Telegram он обратился к Владимиру Зеленскому и обвинил президента Украины в том, что тот утопил свою страну в крови.