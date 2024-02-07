Мир 07 февраля 2024, 00:14 СБУ подтвердила причастность к убийствам Кивы и Татарского — СМИ «Укринформ»: СБУ стоит за убийствами Татарского и Кивы РИА «Новости»

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За убийствами экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского и других политиков и общественных деятелей стоит Служба безопасности Украины. Об этом сообщило украинское агентство «Укринформ».

«Служба безопасности Украины причастна к ликвидации предателя Ильи Кивы», — заявили журналисты со ссылкой на источник в СБУ.

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По данным СМИ, украинские спецслужбы также имеют отношение к убийствам генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, луганского депутата Олега Попова и других. В СБУ подтвердили, что спецоперации по ликвидации «врагов Украины» являются ключевым направлением в работе ведомства.

СБУ долго работала на Херсонском и Запорожском направлениях против обычных людей, которых в материале назвали «предателями» и «коллаборантами».

Сотрудники Федеральной службы безопасности ранее предотвратили теракт, организованный Службой безопасности Украины против одного из руководителей Крыма. Правоохранителям удалось задержать трех россиян, готовивших подрыв автомобиля в Симферополе.