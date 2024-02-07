07 февраля 2024, 00:14
СБУ подтвердила причастность к убийствам Кивы и Татарского — СМИ
«Укринформ»: СБУ стоит за убийствами Татарского и Кивы
За убийствами экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского и других политиков и общественных деятелей стоит Служба безопасности Украины. Об этом сообщило украинское агентство «Укринформ».
«Служба безопасности Украины причастна к ликвидации предателя Ильи Кивы», — заявили журналисты со ссылкой на источник в СБУ.
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По данным СМИ, украинские спецслужбы также имеют отношение к убийствам генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, луганского депутата Олега Попова и других. В СБУ подтвердили, что спецоперации по ликвидации «врагов Украины» являются ключевым направлением в работе ведомства.
СБУ долго работала на Херсонском и Запорожском направлениях против обычных людей, которых в материале назвали «предателями» и «коллаборантами».
Сотрудники Федеральной службы безопасности ранее предотвратили теракт, организованный Службой безопасности Украины против одного из руководителей Крыма. Правоохранителям удалось задержать трех россиян, готовивших подрыв автомобиля в Симферополе.
Убийства
СБУ
Украина
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