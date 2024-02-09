Двухчасовое интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону взорвало Сеть. Хотя зарубежные СМИ активно пытаются избегать, фильтровать и дискредитировать это событие, ночная публикация в личном блоге Карлсона собрала более 100 миллионов просмотров. Почему вокруг этого разговора возник такой ажиотаж, кто его посмотрел, а кто проигнорировал, политологи рассказали «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Политтехнолог Дмитрий Солонников: для простых американцев это пустой звук

Прорыв сквозь либеральную блокаду

Америка и Европа достаточно жестко разделены на сторонников доминирующего сегодня либерального курса и на их противников — консерваторов и националистов. Такер Карлсон для одних, без сомнения, враг, разрушающий монополию либеральных СМИ, а для кого-то — герой, который противостоит либеральному узлу.

Первая группа смотрит на Карлсона с позициии «нужно знать своих врагов» и потом противодействовать. Вторая — правые консерваторы — слушают журналиста, поскольку это их точка зрения.

Фото: Tucker Carlson Network / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Tucker Carlson Network / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Tucker Carlson Network / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вероятно, интервью не изменит настроения ни в одном сегменте. Наоборот, будет подкреплять уверенность либералов в том, что с позицией Такера нужно жестко бороться, а для консерваторов это еще одно подтверждение их правоты.

Журналист, напоминая о том, как сейчас обстоят дела, сказал, что он прорвался сквозь либеральную блокаду.

Штатным американцам все равно?

Тем не менее очень небольшая часть общества смотрит такие политические передачи. На Западе большинство людей далеки от политики, они не будут смотреть ни Такера Карлсона, ни другие геополитические обзоры.

Многие американцы вместо интервью лучше насладятся матчами NBA (Национальная баскетбольная ассоциация — прим. ред.), посмотрят американский футбол, хоккей, голливудские фильмы, порнографию или сходят на шопинг. Больше им ничего не интересно.

В основном на жителей США беседа Карлсона и Путина никак не повлияет, поскольку у них своего мировоззрения как такового нет. Чтобы его выбрать, нужно сделать серьезный шаг и выйти из привычной зоны комфорта.

А люди с четкой, сформированной идеологией вряд ли будут колебаться. Для них выступление Карлсона — скорее сплочение своих политических групп, нежели переход из одной в другую.

Кто-то, конечно, случайно посмотрит и скажет: мол, никогда такого не было — и вот опять. А затем заинтересуется политикой. Но, думаю, таких людей — меньшинство.