09 февраля 2024, 15:36
«Россия все сказала». Что изменит интервью Путина Карлсону
Политолог Богачева объяснила, как интервью Карлсона с Путиным изменит Запад
Двухчасовое интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону взорвало Сеть. Хотя зарубежные СМИ активно пытаются избегать, фильтровать и дискредитировать это событие, ночная публикация в личном блоге Карлсона собрала более 100 миллионов просмотров. Почему вокруг этого разговора возник такой ажиотаж, кто его посмотрел, а кто проигнорировал, политологи рассказали «360».
Далее — прямая речь собеседников «360».
Политтехнолог Дмитрий Солонников: для простых американцев это пустой звук
Прорыв сквозь либеральную блокаду
Америка и Европа достаточно жестко разделены на сторонников доминирующего сегодня либерального курса и на их противников — консерваторов и националистов. Такер Карлсон для одних, без сомнения, враг, разрушающий монополию либеральных СМИ, а для кого-то — герой, который противостоит либеральному узлу.
Первая группа смотрит на Карлсона с позициии «нужно знать своих врагов» и потом противодействовать. Вторая — правые консерваторы — слушают журналиста, поскольку это их точка зрения.
Вероятно, интервью не изменит настроения ни в одном сегменте. Наоборот, будет подкреплять уверенность либералов в том, что с позицией Такера нужно жестко бороться, а для консерваторов это еще одно подтверждение их правоты.
Журналист, напоминая о том, как сейчас обстоят дела, сказал, что он прорвался сквозь либеральную блокаду.
Штатным американцам все равно?
Тем не менее очень небольшая часть общества смотрит такие политические передачи. На Западе большинство людей далеки от политики, они не будут смотреть ни Такера Карлсона, ни другие геополитические обзоры.
Многие американцы вместо интервью лучше насладятся матчами NBA (Национальная баскетбольная ассоциация — прим. ред.), посмотрят американский футбол, хоккей, голливудские фильмы, порнографию или сходят на шопинг. Больше им ничего не интересно.
В основном на жителей США беседа Карлсона и Путина никак не повлияет, поскольку у них своего мировоззрения как такового нет. Чтобы его выбрать, нужно сделать серьезный шаг и выйти из привычной зоны комфорта.
А люди с четкой, сформированной идеологией вряд ли будут колебаться. Для них выступление Карлсона — скорее сплочение своих политических групп, нежели переход из одной в другую.
Кто-то, конечно, случайно посмотрит и скажет: мол, никогда такого не было — и вот опять. А затем заинтересуется политикой. Но, думаю, таких людей — меньшинство.
Политконсультат Руслан Андреев: интервью выгодно обеим сторонам
Пропуская событие через внутреннюю призму, это интервью — грандиозный проморолик предвыборной кампании Владимира Путина. Но сказать о том, что Такер Карлсон приехал в Москву решать такую задачу, ни в коем случае нельзя.
Во-первых, интервью в тысячу раз выгоднее самому Карлсону, чем Владимиру Путину. Во-вторых, американский журналист — один из самых известных представителей медиа в Соединенных Штатах и в целом на Западе. В-третьих, Карлсон — консерватор и республиканец, который работал на соответствующую аудиторию.
Он приехал в Россию решать личные задачи. Безусловно, стоит похвалить политтехнологов президента, что они оперативно включились и интегрировали собственные задачи в цели Такера.
Предвыборная гонка в США набирает обороты, сейчас у действующего американского лидера самый низкий рейтинг за всю его каденцию — 33%. Однако у его ближайшего конкурента Дональда Трампа очень высокий антирейтинг, а еще судебные разбирательства.
И возможность исключения его из избирательного бюллетеня до сих пор имеет место быть. Поэтому трамписты до сих пор не уверены в том, что он вновь будет президентом.
По этой причине задача Такера — зацементировать основные лозунги Трампа о необходимости переориентации внешней политики на решение внутренних проблем, в частности миграции, а не финансирование сомнительных военных кампаний за рубежом.
Сказать, что интервью может повлиять на ход президентских выборов США — да, безусловно. Сказать, что интервью способно изменить курс избирательных кампаний в России — возможно, но лишь косвенно.
Ответы на многие вопросы, которые задавал Такер, российский избиратель неоднократно слышал от Владимира Путина.
В целом это интервью — окно для разговора с западной аудиторией, элитами, избирателями, а также хорошая возможность рационально донести конструктивную и содержательную позицию России по многим вопросам.
Владимир Путин в этом плане отличается от некоторых лидеров стран СНГ. Чтобы обратить на себя внимание западной аудитории, некоторые главы постсоветских стран берут эмоциями и пытаются даже иногда угрожать, делая громкие и яркие заявления.
Российский президент, в свою очередь, берет другим: он более рационален, прямолинеен и последователен в тех вопросах, на которые отвечал.
Политолог Анна Богачева: интервью как аргументация в спорах
Аргументы без цензуры
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону может стать не только главным медийным событием недели, но и заложить базис для изменения общественного отношения к России в глазах иностранного зрителя.
На самом деле, в западном обществе достаточно тех, кто сочувствует российской позиции в международной политике. Теперь у них есть отличный инструмент для аргументации в спорах.
Если раньше для объяснения процессов, происходящих на Украине и в геополитике, приходилось пробираться через цензуру и ограничения в информационном поле, то теперь достаточно сказать: «Посмотри интервью Путина, он там все уже сказал».
На мой взгляд, американский зритель заинтересован как минимум в плюрализме мнений, а последние годы его в медийном пространстве недостаточно.
Геополитическая эстафета
Такер Карслон, безусловно, очень смелый журналист. Но не думаю, что это интервью возымеет для него последствия уголовного характера.
Путь в демократические медиа ему и так давно закрыт, а справляться с хейтом Карлсон умеет как никто другой. Нам есть чему у него поучиться.
Надеюсь, это интервью положит начало новым мощным информационным кампаниям России по всему миру. То, что такое интервью состоялось, тот ажиотаж, который оно вызвало, и количество реакций — все можно записать на счет России.
Даже негативные отзывы или угрозы в сторону Карлсона лишь привлекают внимание к интервью, а значит, увеличивют количество просмотров. Думаю, успех этого проекта в равной степени можно приписать как американской команде, так и российской.
Надеюсь, что разговоров, будто мы не умеем в информационную войну, после такого мероприятия станет меньше.
Это интервью — шанс России поговорить с миром практически без посредников и обозначить свою позицию в конфликте с Украиной. Россия сказала все, что хотела. Теперь мяч на той стороне.
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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