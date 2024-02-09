Эксклюзив 09 февраля 2024, 13:32 «Его ждут неприятные сюрпризы». Будут ли преследовать Карлсона за океаном после интервью? Политолог Мезюхо: Карлсона ждут неприятные сюрпризы на Западе после интервью

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Темы, которые обсудили американский журналист Такер Карлсон и президент Владимир Путин, не стали сенсацией для русскоязычной аудитории, но для зрителей на Западе — наоборот. Какие последствия ждут корреспондента из США после этой беседы, в стриме «360» обсудили политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо и Екатерина Малашенко.

С какими последствиями столкнутся Карлсон

Травля в адрес американского журналиста после интервью с Путиным продолжится, считает Мезюхо.

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«Она увеличится с геометрической прогрессией. Но его же и травили до, извините, интервью с Владимиром Владимировичем. И родной Fox News его уволил, скорее всего, по договоренности с администрацией президента США Джозефа Байдена», — отметил политолог.

При этом Карлсон вряд ли повторит судьбу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подчеркнул Мезюхо. Американского журналиста ждет путь в большую политику после интервью с российским лидером.

Я думаю, он не повторит судьбу Ассанджа, но, конечно, вероятней всего его ждут какие-то неприятные сюрпризы в кавычках со стороны американского государства, а уж тем более со стороны его же коллег, обслуживающих Демократическую партию. Это очевидно. Иван Мезюхо политолог

РИА «Новости»

От пресс-секретаря до вице-президента

Бывший лидер США Дональд Трамп до сих пор не презентовал свою команду на новый президентский срок. Ее частью мог бы стать Такер Карлсон, в том числе не позиции вице-президента, государственного секретаря Соединенных Штатов или пресс-секретаря Белого дома, подчеркнул Мезюхо.

«Посмотрите на сегодняшнего пресс-секретаря, на Жан-Пьер (Карин — прим. ред.), и посмотрите на Такера Карлсона. Понятно, что Такер Карлсон справлялся бы с этой работой куда лучше. Вопрос только в том, желает ли Такер Карлсон сегодня, скажем так, использовать это интервью для того, чтобы войти в большую политику», — сказал политолог.

В заключение он задался вопросом: осмелится ли президент Украины Владимир Зеленский дать интервью Карлсону, а после него — Джо Байден?

«И тут у меня большие сомнения. Зеленский — трус, а Байден вряд ли сможет говорить два часа», — подытожил политолог.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер ранее заявил, что большая часть жителей стран Запада стремятся узнать правду. Интервью Карлсона с Путиным познакомит аудиторию со взглядом России на мировую политику.