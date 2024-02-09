Общество 09 февраля 2024, 12:19 Интервью Путина Карлсону разоблачит мифы о России Политолог Сеитова: интервью Карлсона с Путиным поможет разоблачить мифы о России MAGO/Gavriil Grigorov/globallookpress

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Беседа американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным поможет разоблачить мифы о России. Об этом РИА «Новости» рассказала политолог, кандидат исторических наук Эльвина Сеитова.

«Правда должна найти свой путь в умы и сердца американцев. Убеждена, наш президент будет услышан», — подчеркнула эксперт.

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Она добавил, что российский лидер детально и обстоятельно объяснил суть украинского конфликта и его причины. Президент развенчал главный миф о том, что если не остановить противостояние, «Путин пойдет на Польшу и Прибалтику».

Аргентинский политолог Алехандро Пачилья заявил, что в интервью Карлсону Путин показал миру другую точку зрения на конфликт на Украине. Эксперт выразил надежду, что беседа дойдет до жителей США, Канады и Западной Европы без цензуры.

Интервью Путина Карлсону набрало более 70 миллионов просмотров на странице американского журналиста в соцсети Х. За девять часов с момента публикации видео на YouTube оно набрало свыше 3,3 миллиона просмотров.